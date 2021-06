Friedberg | Schlägerei in der Tram – Mann droht mit dem Messer

Am Montag, den 28.06.21, gegen 15:00 Uhr, wurde eine Schlägerei in einer Straßenbahn der Linie 6 an der Endhaltestelle in Friedberg mitgeteilt.

Es fuhren mehrere Streifen die Örtlichkeit an. In der Straßenbahn konnten drei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren sowie ein 53-jähriger Mann festgestellt werden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fühlte sich der 53-jährige in der Straßenbahn vom Gelächter der Jugendlichen provoziert. Deshalb ging er auf die Gruppe zu und packte einen 14-jährigen „am Kragen“. Dieser schlug nach dem 53-jährigen und traf ihn unter anderem im Gesicht. Der 53-jährige wiederum zog daraufhin ein sog. Teppichmesser und drohte dem 14-jährigen.

Bei Eintreffen der Streifen hatte sich die Situation insoweit beruhigt, dass keine aggressiven Handlungen der Beteiligten mehr durchgeführt wurden. Der Sachverhalt wurde vor Ort aufgenommen.

Der 53-jährige wurde leicht verletzt ins Krankenhaus Friedberg verbracht.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Friedberg, Tel.: 0821/323-1710 zu melden.

