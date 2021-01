Friedberg | – Schwerer Betriebsunfall

Am Mittwoch, gegen 16:10 Uhr, wollten Arbeiter in einem Betrieb in der Doktor-Balthasar-Hubmaier-Straße kurz zuvor angelieferte Stahlträger in der Betriebshalle einlagern. Beim Heben der schweren Lasten mit einem Kran riss eine Schwerlastschlinge und ein rund 900 kg schwerer Stahlträger stürzte auf einen der Arbeiter herab.

Der 36-Jährige wurde dabei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und vom hinzugerufenen Rettungsdienst zur Behandlung in das Universitätsklinikum Augsburg gebracht.

