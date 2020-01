Am Neujahrstag kam es gegen 05:30 Uhr vor einer Discothek in der Seestraße in Friedberg zu einer Streitigkeit zwischen mehreren Beteiligten.

Im weiteren Verlauf wurde ein 22-jähriger von mehreren jungen Männern im Alter zwischen 18 und 21 Jahren massiv ins Gesicht geschlagen, so dass dieser durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht werden musste. Im Rahmen dieser Schlägerei wurde auch ein Fahrzeug beschädigt, der Sachschaden beträgt ca. 1.000 Euro. Die Ermittlungen dauern noch an.