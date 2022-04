Friedberg  | Unfall zwischen Zug und Jugendlichem endet glimpflich

Am 21.04.2022, gegen 21:00 Uhr lief ein 16-jähriger Jugendlicher in der Nähe von der Oskar-von-Miller-Straße an den dortigen Bahngleisen entlang. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr ein Zug der BRB die Bahngleise von Augsburg nach Friedberg.

Um schneller nach Hause zu gelangen, lief der Jugendliche an den Bahngleisen entlang. Er bemerkte nicht den heranfahrenden Zug und wurde durch diesen leicht touchiert und die Böschung heruntergeschleudert. Nur durch großes Glück wurde der Jugendliche nur leicht verletzt. Er wurde zur weiteren Untersuchung in die Kinderklinik Augsburg verbracht. Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Bundespolizei übernommen.

