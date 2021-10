Friedberger Handballer müssen nach Roßtal

Weiter geht es am Samstag für die Friedberger Handballer beim TSV Roßtal. Ab 19.30 Uhr folgt das zweite Saisonspiel in der Bayernliga Staffel Nord-West.

Nach der hohen Niederlage zum Auftakt gegen Rimpar 2 muss die junge Friedberger Mannschaft bei Roßtal bestehen. Friedberg wird aller Voraussicht nach mit derselben Mannschaft wie am letzten Samstag auflaufen.

Die Franken aus der Nähe von Nürnberg haben mit der Bayernliga ein wenig gefremdelt: In der vergangenen Saison zogen sie nach längeren Diskussionen mit dem Verband über das Corona-Hygienekonzept ihre Mannschaft aus der Bayernliga zurück und standen somit eigentlich als erster Absteiger fest. Nach dem Abbruch der Saison wurde diese Entscheidung aber von Verbandsseite zurückgenommen, Roßtal darf nun doch in der Bayernliga antreten. Die Franken haben am Samstag ihr erstes Saisonspiel.

Friedberg steht nach der deutlichen Niederlage zum Auftakt gegen Rimpar 2 nach dem ersten Spieltag am Tabellenende der Bayernliga-Staffel. Noch haben aber nicht alle Mannschaften ihre ersten Partien absolviert, darum ist dieser frühe Zwischenstand wenig aussagekräftig.

Saisonauftakt von Friedberg II in Bobingen

Die Friedberger Zweite ist am Samstag ab 20 Uhr bei Bobingen gefordert. Der Saisonauftakt in der Bezirksoberliga sieht eine neuformierte und etwas ersatzgeschwächte Truppe der Herzogstädter.

Denn aus privaten Gründen sind gleich drei Spieler zum Saisonauftakt verhindert. Zudem fehlen Florian Leppert und Niklas Seidler verletzt. Neu im Kader sind darum Max Maas, Hannes Wanie und Torwart Karl Kiehstaller aus der A-Jugend. Auch Fabian Scheiber und Manuel Salopek werden am Samstag mit dabei sein.

„Bobingen gilt als einer der Topfavoriten in unserer Staffel“, sagte Trainerin Sandy Mair. „Die Mannschaft hat viel Erfahrung und spielt eine gut eingestellte 3-2-1- Abwehr. Wir haben zwar einige Ausfälle, sind aber personell doch ganz ordentlich aufgestellt. Außerdem freuen wir uns alle sehr darüber, dass es nach der langen Zwangspause endlich wieder mit dem Handball losgehen kann.“

In der Bezirksoberligastaffel A spielen insgesamt sieben Teams die Vorrunde aus. Davon rücken die ersten drei in die Aufstiegsrunde, während die Mannschaften ab Platz vier gemeinsam mit den letzten vier aus der Staffel B in die so genannte Abstiegsrunde müssen. Da es keine Absteiger gab aufgrund des Abbruchs der letzten Saison, erwartet den TSV Friedberg 2 in dieser Spielzeit ein harter Verdrängungswettbewerb. Umso wichtiger wäre ein guter Auftakt, allerdings ist die gut besetze Bobinger Mannschaft sicherlich favorisiert.

Domenico Giannino