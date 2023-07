„Friedberger Zeit“ muss aufgrund Unwetters evakuiert werden – Wind sorgt auch in den Stadtteilen für Schäden

Aufgrund des Unwetters in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch musste der Veranstaltungsbereich des Historischen Altstadtfestes „Friedberger Zeit“ kurz vor Festende geräumt werden. Die Festbesucher, die es nicht rechtzeitig nach Hause schafften, wurden in das Pfarrzentrum und in die Schule Eisenberg evakuiert.

Das schnell aufkommende Unwetter verschob Stände und Buden, die teilweise sogar durch den Wind angehoben wurden. An einigen Ständen fegte der Wind die Dachplanen aus der Verankerung. Das Inventar in und an einigen Ständen wurde beschädigt, sogar Kühlschränke fielen um. Im Festgelände kippten Bänke, Bauzäune und andere Gegenstände um. Personenschäden sind der Stadt Friedberg nicht bekannt. Am Mittwoch konnten alle Schäden beseitigt werden, die „Friedberger Zeit“ geht ganz normal weiter.

Friedbergs Bürgermeister Roland Eichmann, der mit Veranstaltungsleiter Frank Büschel bis in die frühen Morgenstunden vor Ort war und den Notfalleinsatz begleitete, lobte das Zusammenspiel der Stadt mit den Einsatzkräften, insbesondere die Freiwillige Feuerwehr Friedberg, die schnell im Festgelände war und erste Sicherungsmaßnahmen noch in der Nacht durchführte. Eichmann: „Die Verantwortlichen haben professionell gehandelt und das Sicherheitskonzept griff sehr gut. Die Evakuierung war dringend notwendig.“ Eichmann sprach von „Glück im Unglück“, was das Schadensausmaß und den späten Zeitpunkt des Unwetters betrifft. So schafften es viele Besucherinnen und Besucher noch rechtzeitig, nach Hause zu kommen. Das Stadtoberhaupt sprach noch in der Nacht den Feuerwehreinsatzkräften und dem Security-Personal sein Lob und seinen Dank aus.

Heftiger wütete das Unwetter im Außenbereich Friedbergs und in den Stadtteilen. Die Feuerwehren im Stadtgebiet waren zusammen mit dem städtischen Bauhof flächendeckend im Einsatz, um durch umgestürzte Gegenstände und Bäume die versperrten Straßen, Wege und Gewässer freizuräumen. Die Aufräum- und Kehrarbeiten werden noch Tage andauern.