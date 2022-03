Friedenslichter setzen ein Zeichen auf dem Augsburger Rathausplatz

Gegen den Angriffskrieg der russischen Regierungin der Ukraine und für eine friedliche Lösung des Konfliktes setzten Greenpeace-Ehrenamtliche ein leuchtendes Zeichen auf dem Augsburger Rathausplatz. Wie in vielen weiteren deutschen Städten entzündeten siezahlreiche Kerzen, die zusammen die Buchstaben NO WAR erstrahlen ließen.

Greenpeace fordert die russische Regierung auf, sofort alle Kampfhandlungen einzustellen, die Truppen zurückzuziehen und den Krieg zu beenden. Auch die Staatsoberhäupter Europas und der USA müssen besonnen alles in ihrer Macht Stehende tun, um eine weitere Eskalation des Krieges zu verhindern. „Dieser Krieg ist unprovoziert, er muss sofort beendet werden!“, fordert Jana Kornely von Greenpeace Augsburg. „Wir stehen hier heute in Solidarität mit den Menschen in der Ukraine und fordern Frieden.“

Greenpeace fordert die Bundesregierung auf, Flüchtende aus der Ukraine schnell und unkompliziert aufzunehmen. Der Schutz des Lebens von Zivilisten muss im Vordergrund stehen.