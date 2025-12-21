Friedliche Proteste bei AfD-Bezirksparteitag in Eggolsheim: Tausend Teilnehmer demonstrieren gegen Versammlung in Eggerbach-Halle

Am Sonntag versammelten sich in Eggolsheim zahlreiche Menschen zu einer politischen Kundgebung. Anlass war der Bezirksparteitag der AfD, der in der Eggerbach-Halle stattfand.

Protest gegen AfD-Veranstaltung

Rund eintausend Teilnehmer äußerten ihren Protest gegen den Parteitag der AfD. Die Versammlungen im Umfeld der Eggerbach-Halle zogen zahlreiche Organisationen an, darunter das Bündnis „Bunt statt Braun e.V.“, „Widersetzen Bamberg“ und „Die Linke“. Der Parteitag der AfD selbst zählte circa neunzig Teilnehmer.

Polizeipräsenz sichert friedlichen Ablauf

Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Bayerischen Bereitschaftspolizei sorgten für einen störungsfreien Ablauf der Demonstrationen. In wenigen Fällen mussten die Polizisten die Identitäten einzelner Personen feststellen und Platzverweise erteilen. Der Einsatz verlief insgesamt friedlich.