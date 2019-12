Am Dienstagnachmittag gegen 15:30 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Grenzstraße zu einem Streit zwischen Anwohnern wegen des lauten Schließens einer Kellertür.

Ein 49-jähriger Bewohner regte sich derart über seinen Nachbarn auf, dass er diesen mit einem Revolver und einem Messer in der Hand zur Rede stellen wollte. Der Nachbar flüchtete sich jedoch in seine Wohnung und rief die Polizei. Die Beamten konnten den 49-jährigen schließlich im Anwesen antreffen. Bei dem Revolver, welchen er zwischenzeitlich nicht mehr bei sich trug, handelte es sich um einen Gasrevolver.

Der Revolver wurde sichergestellt und der Beschuldigte in Sicherheitsgewahrsam genommen. Er muss sich nun wegen verschiedenster Delikte verantworten.

