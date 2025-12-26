Newsletter
Samstag, Dezember 27, 2025
Foto: ESVK
Frohe Weihnachten! ESV Kaufbeuren feiert Feiertags-Heimsieg gegen Freiburg

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Der ESV Kaufbeuren meldet sich am 28. Spieltag eindrucksvoll zurück und feiert in der energie schwaben arena einen verdienten Erfolg gegen den EHC Freiburg.

Frühe Führung und kontrolliertes Auftaktdrittel

Trotz zahlreicher Ausfälle starteten die Joker konzentriert in die Partie. Bereits in der zweiten Minute brachte Max Oswald die Hausherren nach einem Bullygewinn in Führung. Kaufbeuren blieb spielbestimmend und setzte die Gäste immer wieder unter Druck. Kurz vor der Pause erhöhte Rückkehrer Sami Blomqvist nach Vorarbeit von Pavels Nikitins auf 2:0 – ein verdienter Zwischenstand nach 20 Minuten.

Sicheres Defensivspiel und dritter Treffer

Auch im Mittelabschnitt behielt der ESVK die Kontrolle. Tyson McLellan stellte nach einem schnellen Angriff auf 3:0. Freiburg kam erst kurz vor Drittelende zurück ins Spiel und verkürzte in Überzahl auf 3:1.

Frühes 4:1, Schockmoment und souveräne Schlussphase

Zu Beginn des Schlussdrittels sorgte Jonas Fischer nach Zuspiel von Henri Kanninen für das 4:1. Kurz darauf verletzte sich Kanninen in einem Zweikampf und musste vom Eis – eine Szene, die Verunsicherung auslöste. Freiburg nutzte das folgende Powerplay und verkürzte auf 4:2. Doch die Joker blieben stabil, verteidigten geschlossen und brachten den lange ersehnten Dreier sicher über die Zeit. Die Erleichterung war in Mannschaft und Arena gleichermaßen spürbar.

Presse Augsburg
Presse Augsburg
Newsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.

Neueste Artikel