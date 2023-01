Am gestrigen Mittwoch kam es um 07:15 Uhr auf der Badangerstraße/Meringer Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem mit sieben Kindern besetztem Schulbus.

Der Kleinbus fuhr auf der Badangerstraße und wollte nach links in die Meringer Straße abbiegen. Hierbei überquerte der Kleinbus die Meringer Straße in Richtung Feuerwehrhaus, fuhr über den Gehweg ein Verkehrszeichen um und prallte anschließend frontal gegen einen Baum. Der Fahrer des Kleinbusses und drei Kinder wurden hierbei leicht verletzt. Die Verletzten kamen in die umliegenden Krankenhäuser. Vor Ort wurde eine Betreuungsstelle für die Kinder und deren Eltern eingerichtet. Der Kleinbus war nicht mehr fahrbereit und musste vom Abschleppdienst abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 25000 Euro.

Neben dem Rettungsdienst und dem Notarzt befand sich außerdem noch die Freiwillige Feuerwehr Kissing an der Unfallstelle.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.