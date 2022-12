Am Silvestermorgen gegen 06:30 Uhrbefuhr ein 60-jähriger Autofahrer die Kreisstraße OA 19 von Dietmannsried kommend in Richtung Eichholz.

Der 60-Jährige kam aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Der Pkw kam anschließend in einem anliegenden Feld zum Stillstand. Der 60-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Die OA 19 war für ca. zwei Stunden gesperrt. Die Feuerwehren Dietmannsried und Schrattenbach waren im Einsatz.

