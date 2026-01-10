Newsletter
Samstag, Januar 10, 2026
2.6 C
London
type here...
Subscribe
Frontalzusammenstoß auf Ortsverbindungsstraße bei Senden: Zwei Leichtverletzte und erheblicher Sachschaden
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Frontalzusammenstoß auf Ortsverbindungsstraße bei Senden: Zwei Leichtverletzte und erheblicher Sachschaden

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Freitagnachmittag gegen 16:00 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Senden und Vöhringen. An dem Unfall beteiligt waren ein 85-jähriger Fahrer eines silbernen VW und eine 61-jährige Fahrerin eines braunen VW.

Unfallhergang

Der ältere Fahrzeugführer war mit seinem Wagen auf der Staatsstraße St 2031 in Richtung Süden unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. In der Folge kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Fahrzeug der 61-Jährigen.

Verletzungen und Sachschaden

Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen und mussten in nahegelegene Krankenhäuser gebracht werden. Ihre Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 18.000 Euro geschätzt.

Unfallursache noch unklar

Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Weitere Informationen werden erwartet, sobald neue Details bekannt werden.

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Schüsse lösen Großeinsatz der Polizei in Augsburg-Oberhausen aus

0
Augsburg-Oberhausen – Nach dem Polizeigroßeinsatz im Bereich der Sallingerstraße...
Polizei & Co

53-Jähriger in Augsburger Supermarkt mit Schreckschusspistole und Messer festgenommen

0
In einem Supermarkt in der Hofackerstraße in Augsburg-Haunstetten kam...
Polizei & Co

Temporäres Mitführverbot am Augsburger Hauptbahnhof: Bundespolizei verschärft Sicherheitsmaßnahmen

0
 Die Bundespolizei erlässt für den Augsburger Hauptbahnhof eine zeitlich...
Polizeimeldungen Bayern

Glatteis-Chaos in Bayern: Tote bei Frontalcrash

0
Sturmtief Elli sorgt für schwere Unfälle: In Reisbach sterben...
Bayern

Gebäude des Waldkindergarten Egweil durch Feuer völlig zerstört

0
Egweil – Am Freitagnachmittag, 9. Januar 2026, ist es...

Neueste Artikel