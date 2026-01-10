Frontalzusammenstoß auf Ortsverbindungsstraße bei Senden: Zwei Leichtverletzte und erheblicher Sachschaden

Am Freitagnachmittag gegen 16:00 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Senden und Vöhringen. An dem Unfall beteiligt waren ein 85-jähriger Fahrer eines silbernen VW und eine 61-jährige Fahrerin eines braunen VW.

Unfallhergang

Der ältere Fahrzeugführer war mit seinem Wagen auf der Staatsstraße St 2031 in Richtung Süden unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. In der Folge kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Fahrzeug der 61-Jährigen.

Verletzungen und Sachschaden

Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen und mussten in nahegelegene Krankenhäuser gebracht werden. Ihre Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 18.000 Euro geschätzt.

Unfallursache noch unklar

Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Weitere Informationen werden erwartet, sobald neue Details bekannt werden.