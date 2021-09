Frontalzusammenstoß von zwei Lkw – B2 bei Biberbach noch stundenlang gesperrt

Am frühen Donnerstagmorgen waren auf der B2 bei Biberbach (Landkreis Augsburg) zwei Lastwagen frontal zusammengestoßen. Die Bundesstraße ist noch die kommenden Stunden komplett gesperrt.

Aus bisher ungeklärten Gründen war es in den frühen Morgenstunden auf der B2 zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Im Baustellenbereich zwischen Langweid und Biberbach stießen zwei Lkw frontal zusammen. Einer der beiden Fahrer wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und dabei schwer verletzt. Er musste in die Uniklinik nach Augsburg gebracht werden.

Die Bergungsarbeiten werden sich nach aktuellen Angaben noch den gesamten Vormittag hinziehen, weshalb die Bundesstraße komplett gesperrt werden musste. Der Bereich muss großräumig umfahren werden.

Wir berichten nach!