Frühere EU-Außenbeauftragte Mogherini festgenommen

Bei der Razzia der Europäischen Staatsanwaltschaft (EPPO) am College of Europe in Brügge und beim Europäischen Auswärtigen Dienst (EEAS) in Brüssel ist am Dienstag auch die frühere EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini festgenommen worden. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Mogherini ist derzeit Leiterin der Eliteuniversität.

Federica Mogherini (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die EPPO hatte zuvor mitgeteilt, dass die Ermittlungen im Zusammenhang mit einem Verdacht auf Betrug bei einem von der EU finanzierten Ausbildungsprogramm für junge Diplomaten stehen. Laut EPPO wurden drei Verdächtige festgenommen – neben Mogherini handelt es sich dabei offenbar um ihren Stellvertreter sowie einen EU-Beamten. Die belgische Polizei hatte die Durchsuchungen auf Antrag der EPPO durchgeführt. Unterstützt wurde die Aktion von der Europäischen Antibetrugsbehörde (OLAF).

Im Zentrum der Ermittlungen steht das Projekt der Europäischen Union “Diplomatic Academy”, welches 2021 bis 2022 an das College of Europe vergeben wurde. Es wird untersucht, ob die Eliteuniversität oder ihre Vertreter im Vorfeld über die Auswahlkriterien des Vergabeverfahrens informiert waren und ob vertrauliche Informationen an einen der Bewerber weitergegeben wurden.