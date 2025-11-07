Newsletter
Freitag, November 7, 2025
13.7 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Frühindikator Lkw-Fahrleistung legt kurzfristig etwas zu

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Fahrleistung mautpflichtiger Lastkraftwagen mit mindestens vier Achsen auf Bundesautobahnen ist im Oktober gegenüber September 2025 kalender- und saisonbereinigt um 0,3 Prozent gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte, lag der kalenderbereinigte Lkw-Maut-Fahrleistungsindex aber 0,9 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats Oktober 2024.

Frühindikator Lkw-Fahrleistung Legt Kurzfristig Etwas Zu
LKW (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die Lkw-Fahrleistung gibt frühe Hinweise auf Konjunkturentwicklung in der Industrie, weil wirtschaftliche Aktivität Verkehrsleistungen erzeugt und benötigt. Es besteht ein deutlicher Zusammenhang zwischen dem Lkw-Maut-Fahrleistungsindex und Indizes zur wirtschaftlichen Aktivität, insbesondere der Industrieproduktion.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Über 400 Stellen bei Kuka in Augsburg vor dem Aus – Sorge um Traditionsstandort

0
Beim Augsburger Roboterhersteller Kuka spitzt sich die Lage zu:...
Augsburg Stadt

Eilmeldung: Vollsperrung der A8 bei Augsburg nach Unfall

0
Am Mittwochmorgen, 5. November, kam es auf der A8...
Vermischtes

Verschollene Habsburg-Juwelen in Kanada wieder aufgetaucht

0
Ein seit 100 Jahren verschollener Schatz der österreichischen Kaiserfamilie...
Augsburg Stadt

Augsburg | Erneuter Brand im maroden Parkhaus am Hotelturm

0
Am Donnerstagabend wurde die Berufsfeuerwehr Augsburg gemeinsam mit der...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 06.11.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel