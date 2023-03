„Frühling bringt Freude und Fortschritt nach Augsburg“ | Die exklusive Eva Weber-Kolumne, März 2023

Mit Beginn des Frühlings tut sich ganz schön was in Augsburg. Vom Start der Volksfestsaison bis zu vielen Neuerungen, die den Standort stärken, gibt es allen Grund zur Freude.

An jeder Ecke spitzeln sie aus dem braunen Laub und Matsch: viele, kleine, lila Krokusse (Kroküsse?, Krokusi? Kroketten?) und kündigen den Frühlingsbeginn an. In den sozialen Medien zeigen alle ihre schönsten Bilder der Frühlingsboten. Zeit für Neustarts, davon gab und gibt es in diesen Tagen schon einige. Das erste große Gefühl von Aufbruch hat uns die Staatsregierung verschafft: Das Uniklinikum Augsburg wird nicht saniert, sondern komplett neugebaut! Das ist jetzt endgültig entschieden. Damit bekommen wir eine der modernsten Universitätskliniken in ganz Europa. Der Gebäudekomplex ist mehr als 40 Jahre alt. Neubau statt Sanierung bedeutet weniger Belastung für Patientinnen und Patienten, Personal und auch Besucherinnen und Besucher, weil damit weniger Bau- und Terminrisiken einhergehen, dafür mehr Klimaschutz und vor allem geht es schneller voran.

Das wird uns allen zugutekommen, und Augsburg als Medizinstandort in eine neue Liga bringen. Überhaupt geht es steil bergauf mit dem Auf- und Ausbau der medizinischen Lehre und Forschung in Augsburg. Das Richtfest für das Institut für theoretische Medizin (ITM) am Medizincampus, das zeitgleich in diesen Tagen anstand, verstärkt die Euphorie der freudigen Erwartung noch mehr. Die Spitzenversorgung auf der Grundlage neuester diagnostischer und therapeutischer Verfahren wird sich hier in Vernetzung mit den weiteren Standorten der bayerischen Universitätsmedizin fortentwickeln. Im Dreiklang aus Forschung, Lehre und exzellenter Patientenversorgung sichert die Augsburger Uniklinik langfristig die Gesundheit jeder und jedes einzelnen von uns.

Eine weitere gute Nachricht erreicht uns pünktlich zum Weltwassertag am 22. März, den wir in Augsburg mit besonderer Freude begehen. Wir sind ja mit unserem bis heute laufenden, mehr als 800 Jahre alten Wassermanagementsystem 2019 von der UNESCO mit dem Welterbe-Titel ausgezeichnet worden. Passend zum diesjährigen Motto des Weltwassertages „Wandel beschleunigen“ erhalten wir aus einem Bundesförderprogramm acht Millionen Euro, damit wir im Stadtgebiet Bäume pflanzen können, die besonders gut mit Hitze zurechtkommen. Der Clou dabei ist ein digitales Gießmanagement, das über Sensoren den Wasserbedarf pro Baum auf der Grundlage von Niederschlägen und Wetterprognosen ermittelt. Damit können dann Fahrtrouten von Wasserfahrzeugen optimiert und Wassermengen gezielt an den Bedarf angepasst werden. Diese „smarte“ Art, Wasser einzusparen, trägt dazu bei, den Fortbestand unseres intelligenten Wassermanagementsystems zu sichern. Die Natur wird es uns danken. Sie zeigt sich im Augenblick übrigens im Botanischen Garten von ihrer schönsten Seite. Er macht den Wechsel der Jahreszeiten für alle Besuchenden immer ganz besonders erlebbar. Jetzt kommt im April ein weiteres Erlebnis in unmittelbarer Nachbarschaft des Botanischen Gartens hinzu. Dann eröffnen wir unser neues Umweltbildungszentrum, kurz UBZ. Es ist ein Paradebeispiel für nachhaltiges Bauen und für eine naturnahe Gestaltung von Garten- und Grünflächen im Außenbereich. Für Initiativen aus dem Naturschutz und dem Bildungsbereich ist das UBZ eine ideale Plattform, sich unter dem Motto „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ zu vernetzen.

Nach drei Jahren Pandemie-Stillstand fühlt sich der Aufbruch in diesem Frühling ganz besonders gut an. Ich werde ihn gleich beim Gögginger Frühlingsfest gebührend feiern – und den Gedanken an die Pandemie-Maßnahmen, die uns vor einem Jahr noch eingeschränkt haben, nun versöhnlich hinter mir lassen. Wir haben viel geschafft, in den vergangenen Jahren, jetzt dürfen wir den Frühling, die Neuanfänge und das Leben feiern!

Ob beim Weltwassertag, im Botanischen Garten oder beim Gögginger Frühlingsfest: Ich hoffe, wir sehen uns und freuen uns gemeinsam!

Herzliche Grüße

Ihre Eva Weber

Eva Weber ist seit Mai 2020 Oberbürgermeisterin der Stadt Augsburg. Seit Mai 2014 veröffentlicht sie eine regelmäßige Kolumne exklusiv bei Presse Augsburg.