Frustrierender Abend | ESV Buchloe verliert letztes Hauptrunden-Auswärtsspiel in Geretsried

Nachdem die Buchloer Piraten am Freitag bereits die Qualifikation für die Pre-Playoffs klar gemacht hatten setzte es zwei Tage später im vorletzten Match der Hauptrunde eine verdiente Niederlage beim Tabellenzwölften in Geretsried. In einer an und für sich bedeutungslosen Partie unterlagen die Freibeuter, die nur einen relativ kleinen Kader zur Verfügung hatten, am Ende verdient mit 2:6 (0:4, 0:2, 2:0) und erlebten so einen frustrierenden Abend.

Nach dem Freitagssieg ging es für die Buchloer also beim letzten Duell auf fremdem Eis in der Hauptrunde um eigentlich nichts mehr. Und auch die Ausgangslage war mit einem doch recht überschaubaren Kader, bei dem etliche Kräfte fehlten, eher schwierig. Trotzdem konnte und wollte ESV-Trainer Christopher Lerchner mit dem Auftritt seiner Schützlinge beim Gastspiel in Geretsried keinesfalls zufrieden sein – zumindest mit den ersten 40 Minuten. Zwar hatte der Buchloer Coach nur 13 Feldspieler mit an Bord – darunter lediglich vier Verteidiger und auch die etatmäßige Nummer Eins im Tor Johannes Wiedemann stand erst gar nicht im Kader. Doch als Ausrede wollte Lerchner dies nicht gelten lassen, besonders im ersten Drittel, das mit 0:4 komplett verpatzt wurde. Nach eher hektischem Beginn zeigten sich die heimischen Riverrats nämlich als deutlich engagierteres und spritzigeres Team, das sich dann auch mit den entsprechenden Toren belohnte. Jakub Rezac (11.), Tyler Wiseman im Powerplay (13.) und ein Doppelpack von Luis Huber (16./20.) sorgten für einen deutlichen Rückstand des ESV nach 20 Minuten. Denn während bei den Gennachstädtern wenig bis gar nichts zusammenlief, nutzten die Hausherren das zu nachlässige Zweikampfverhalten der Buchloer immer wieder zu Torerfolgen.

Und auch das zweite Drittel begann ähnlich bescheiden aus Buchloer Sicht, da nur 43 Sekunden nach Wiederbeginn Jungtorhüter Fabian Strobel erneut hinter sich greifen musste. Wieder wurde eine Scheibe vor dem Tor nicht konsequent genug geklärt und Stefano Rizzo bedankte sich mit dem fast schon vorentscheidenden 0:5. Es bahnte sich ein rabenschwarzer und absolut gebrauchter Abend für die Rot-Weißen an, die offensiv stellenweise auch einfach kein Scheibenglück hatten und denen ein starker Geretsrieder Schlussmann Dominik Gräubig immer wieder im Weg stand. Defensiv bekam man die weiterhin griffigeren Riverrats zudem auch in der Folge einfach nicht so recht in den Griff und so traf erneut Rizzo zum 0:6 – und das ausgerechnet in einer Phase, in der die Buchloer gerade etwas besser in Spiel zu fanden schienen (30.).

So ging es mit dem klaren Spielstand auch ins letzte Drittel, in dem sich die Buchloer zumindest etwas verbessert präsentierten und sich nicht kampflos ihrem Schicksal ergaben. Zwar hatten die Gastgeber inzwischen vermutlich einen Gang zurück geschaltet, doch das 1:6 durch Alexander Krafczyk (43.) war dennoch ein erster Lichtblick an einem sonst ziemlich verkorksten und frustrierenden Abend. Der Schlussabschnitt war dann aber deutlich ausgeglichener wie die 40 Minuten zuvor und Fabian Strobel stellte mit zwei überragenden Fanghandsaves auch nochmals sein Können unter Beweis (49./50.). Trotz einiger weiterer guter Gelegenheiten – wie einem Alleingang von Alexander Krafczyk – konnte anschließend aber nur noch Demeed Podrezov mit einem sehenswerten Treffer zum 2:6 Endstand nochmals etwas Ergebniskosmetik für die Pirates betreiben (57.).

An der verdienten Niederlage, die für die Tabelle aber ohne Bedeutung blieb, änderte das aber nichts mehr. Denn die Rangliste werden die Buchloer als Neunter beenden, was bereits vor dem letzten Spieltag am kommenden Freitag feststeht. Dort empfangen die Piraten zum Abschluss der Hauptrunde zu Hause noch den amtierenden Meister EHC Königsbrunn , ehe es dann in die Pre-Playoffs geht.