Führende CDU-Politiker für Merz als Kanzlerkandidat

Führende CDU-Politiker sprechen sich bereits jetzt für den Parteivorsitzenden Friedrich Merz als Kanzlerkandidaten für die Bundestagswahl 2025 aus. Sowohl der stellvertretende CDU-Vorsitzende und Chef der Grundsatzkommission, Carsten Linnemann, als auch der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Thorsten Frei, fordern das, berichtet der „Spiegel“. „Ich halte Friedrich Merz für den besten Kandidaten, um dieses Land wieder nach vorne zu bringen“, sagte Linnemann.

Friedrich Merz, über dts Nachrichtenagentur

„Für mich gibt es keine andere Option.“ Auch Frei sieht in Merz „den exzellenten Kandidaten“. Zudem warnt Frei vor möglichen Machtkämpfen in den eigenen Reihen: „Die CDU hat bei der vergangenen Bundestagswahl vor allem auch deshalb Vertrauen eingebüßt, weil Armin Laschet in der Breite der Partei der Rückhalt fehlte.“

Das dürfe nicht wieder passieren, so Frei. „Fraktion und Partei werden dieses Mal geschlossen hinter Merz stehen.“ Merz hat sich bislang nicht zu seinen Plänen für eine mögliche Kandidatur geäußert. Der CDU-Chef hat lediglich angekündigt, die Frage möglichst früh, spätestens im Frühherbst 2024, klären zu wollen.