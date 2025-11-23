Newsletter
Sonntag, November 23, 2025
9.4 C
London
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Führende Ökonomen fordern Rücknahme des Rentenpakets

Von DTS Nachrichtenagentur

21 namhafte Ökonomen und Wissenschaftler anderer Fachrichtungen dringen darauf, dass die Bundesregierung das geplante Rentenpaket vollständig stoppt.

Führende Ökonomen Fordern Rücknahme Des Rentenpakets
Alte und junge Frau sitzen am Strand, via dts Nachrichtenagentur

“Rentenpaket zurückziehen”, ist der gemeinsame Appell der Wissenschaftler überschrieben, über den das “Handelsblatt” (Montagsausgabe) berichtet. “Für Stabilität, Verlässlichkeit und Vertrauen braucht es eine Rentenpolitik mit langem Atem, die berechenbar und fiskalisch nachhaltig ist”, heißt es in dem Aufruf, der am Montag veröffentlicht werden soll. “Das geplante Rentenpaket der Bundesregierung bestehend aus Rentenniveauhaltelinie, Mütterrente, Aktivrente und Frühstartrente, verfehlt dieses Ziel.”

In einem gemeinsamen Gastbeitrag für das “Handelsblatt” schreiben drei der Unterzeichner – Michael Eilfort, Vorstand der Stiftung Marktwirtschaft, Ifo-Präsident Clemens Fuest sowie Jörg Rocholl, Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesfinanzministerium -, die Reformpläne der schwarz-roten Bundesregierung verstießen gegen zentrale Prinzipien erfolgreicher Rentenpolitik. Vor allem die Rentenniveauhaltelinie und die geplante Ausweitung der Mütterrente belasteten die öffentlichen Finanzen erheblich, kritisieren Fuest, Eilfort und Rocholl.

Mit Blick auf die politischen Folgen warnen die Ökonomen vor überhasteten Entscheidungen. “Es wäre für das Vertrauen in die Politik fatal, wenn jetzt Entscheidungen durchgedrückt würden, die bereits in wenigen Jahren zwangsläufig drastische negative finanzielle Folgen hätten”, heißt es in dem Gastbeitrag.

Die Autoren plädieren stattdessen für eine langfristige Orientierung. “Solange es an einem überzeugenden Reformkonzept sowie einem tragfähigen Ausgleich fehlt, ist es besser, den gesetzlichen Status quo […] wirken zu lassen”, schreiben sie. Die Rentenkommission sei ein geeigneter Rahmen, um “eine fiskalisch nachhaltige Reform in die Wege zu leiten”.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

