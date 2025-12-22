Newsletter
Montag, Dezember 22, 2025
9.3 C
London
type here...
Subscribe
Führungswechsel bei der Polizeiinspektion Amberg: Reiner Wiedenbauer und Bernd Groß übernehmen stellvertretende Leitungsrollen
Polizeipräsidium Oberpfalz
1 Min.Lesezeit

Führungswechsel bei der Polizeiinspektion Amberg: Reiner Wiedenbauer und Bernd Groß übernehmen stellvertretende Leitungsrollen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

AMBERG. Polizeivizepräsident Robert Fuchs hat am 19. Dezember 2025 die Polizeiinspektion Amberg besucht, um Herrn Erster Polizeihauptkommissar Reiner Wiedenbauer und Herrn Polizeirat Bernd Groß zu ihren neuen Positionen zu gratulieren. Reiner Wiedenbauer ist nun stellvertretender Leiter der Kriminalpolizeiinspektion Amberg, während Bernd Groß die Rolle des stellvertretenden Leiters der Polizeiinspektion Amberg übernommen hat.

Werdegang von Reiner Wiedenbauer

Der 55-jährige Reiner Wiedenbauer tritt die Nachfolge von Erster Kriminalhauptkommissar Peter Krämer an und übernimmt gleichzeitig die Leitung des Sachbereichs Einsatz. Zuvor war Wiedenbauer Dienststellenleiter bei der Polizeiinspektion Schwandorf. Peter Krämer, der seit dem 1. August 2020 stellvertretender Leiter der Kriminalpolizeiinspektion Amberg war, geht Ende Dezember 2025 in den Ruhestand.

Erfahrungen und Qualifikationen von Bernd Groß

Bernd Groß, der im Oktober 2025 zur Polizeiinspektion Amberg wechselte, hat seine neuen Aufgaben als Verfügungsgruppenleiter und stellvertretender Dienststellenleiter von Polizeioberrat Günther Grießhammer übernommen. Grießhammer hatte dieses Amt fünf Jahre inne und wird ebenfalls zum Jahresende den Dienst verlassen. Bernd Groß, 43 Jahre alt, war zuletzt im Polizeipräsidium Mittelfranken tätig.

Offizielle Einführung in neue Ämter

Am Freitag, den 19. Dezember 2025, wurden Reiner Wiedenbauer und Bernd Groß im Rahmen einer internen Feierstunde von Polizeivizepräsident Robert Fuchs in ihre neuen Ämter eingeführt. Beide bringen dank ihrer langjährigen Erfahrungen im Polizeidienst beste Voraussetzungen für ihre neuen Aufgaben mit.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Newsletter

Schwerer Verkehrsunfall auf der B2 bei Pleinfeld: Drei Menschen tot, darunter ein Kind

0
Am heutigen Sonntagnachmittag (21.12.2025) ereignete sich auf der B2...
Augsburg Stadt

EILMELDUNG: Schwerer Verkehrsunfall auf der B17a – Totalsperre in Augsburg

0
 Auf der B17a in Augsburg hat sich ein schwerer...
Politik & Wirtschaft

Viele Arbeitnehmer haben 2026 netto deutlich weniger in der Tasche

0
Die Arbeitnehmer in Deutschland bekommen im neuen Jahr zum...
Bayerisches Landeskriminalamt

Geldautomat in Ehekirchen gesprengt: Polizei nimmt mutmaßliche Täter fest

0
In den frühen Morgenstunden des 22. Dezember 2025 ereignete...
Polizeipräsidium Niederbayern

Ehemann in Wallersdorf wegen mutmaßlichem Mord an Ehefrau festgenommen – Kinder in Obhut des Jugendamtes

0
Am Sonntag, den 21. Dezember 2025, kurz nach Mitternacht...

Neueste Artikel