Führungswechsel bei der Polizeiinspektion Amberg: Reiner Wiedenbauer und Bernd Groß übernehmen stellvertretende Leitungsrollen

AMBERG. Polizeivizepräsident Robert Fuchs hat am 19. Dezember 2025 die Polizeiinspektion Amberg besucht, um Herrn Erster Polizeihauptkommissar Reiner Wiedenbauer und Herrn Polizeirat Bernd Groß zu ihren neuen Positionen zu gratulieren. Reiner Wiedenbauer ist nun stellvertretender Leiter der Kriminalpolizeiinspektion Amberg, während Bernd Groß die Rolle des stellvertretenden Leiters der Polizeiinspektion Amberg übernommen hat.

Werdegang von Reiner Wiedenbauer

Der 55-jährige Reiner Wiedenbauer tritt die Nachfolge von Erster Kriminalhauptkommissar Peter Krämer an und übernimmt gleichzeitig die Leitung des Sachbereichs Einsatz. Zuvor war Wiedenbauer Dienststellenleiter bei der Polizeiinspektion Schwandorf. Peter Krämer, der seit dem 1. August 2020 stellvertretender Leiter der Kriminalpolizeiinspektion Amberg war, geht Ende Dezember 2025 in den Ruhestand.

Erfahrungen und Qualifikationen von Bernd Groß

Bernd Groß, der im Oktober 2025 zur Polizeiinspektion Amberg wechselte, hat seine neuen Aufgaben als Verfügungsgruppenleiter und stellvertretender Dienststellenleiter von Polizeioberrat Günther Grießhammer übernommen. Grießhammer hatte dieses Amt fünf Jahre inne und wird ebenfalls zum Jahresende den Dienst verlassen. Bernd Groß, 43 Jahre alt, war zuletzt im Polizeipräsidium Mittelfranken tätig.

Offizielle Einführung in neue Ämter

Am Freitag, den 19. Dezember 2025, wurden Reiner Wiedenbauer und Bernd Groß im Rahmen einer internen Feierstunde von Polizeivizepräsident Robert Fuchs in ihre neuen Ämter eingeführt. Beide bringen dank ihrer langjährigen Erfahrungen im Polizeidienst beste Voraussetzungen für ihre neuen Aufgaben mit.