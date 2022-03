Führungswechsel beim Polizeipräsidium Schwaben Nord – Martin Wilhelm neuer Polizeipräsident

Führungswechsel beim Polizeipräsidium Schwaben Nord: Seit 1. März ist der bisherige Polizeipräsident Michael Schwald der neue Landespolizeipräsident der Bayerischen Polizei. Schwalds Nachfolger an der Spitze des Polizeipräsidiums ist Martin Wilhelm, zuvor Vizepräsident des Polizeipräsidiums Unterfranken.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat am Montag im Goldenen Saal des Augsburger Rathauses Schwald verabschiedet und Wilhelm als neuen Polizeipräsidenten ins Amt eingeführt. „Michael Schwald hat in Schwaben Nord eine ausgezeichnete Arbeit geleistet“, lobte Herrmann. „In den rund achteinhalb Jahren an der Spitze des Polizeipräsidiums ist es Schwald gemeinsam mit seiner ausgezeichneten Mannschaft gelungen, die Region deutlich sicherer zu machen.“ So sank die Kriminalitätsbelastung im Präsidiumsbereich von 2013 auf 2020 um rund 17 Prozent auf 3.968 Straftaten pro 100.000 Einwohner (ohne ausländerrechtliche Delikte). Die Aufklärungsquote stieg um 2,7 Prozentpunkte auf 71,3 Prozent, ein bayernweiter Spitzenwert. Herrmann: „Mit dem Top-Polizisten Martin Wilhelm an der Spitze wird das Polizeipräsidium weiterhin in den besten Händen sein.“

Wie der Innenminister erläuterte, hat Schwald die Polizei in Schwaben Nord hochengagiert geführt und weiterentwickelt. Als Beispiel nannte Herrmann die Organisationsreform der Augsburger Polizeiinspektionen mit der abgeschlossenen Planung der PI Augsburg West. Außerdem habe Schwald die Neustrukturierung der Kriminaldienststellen im Ballungsraum Augsburg angestoßen und eine neue Einsatzhundertschaft eingerichtet. Dazu kamen laut Herrmann große Einsatzlagen wie beim Tornado 2015 im Landkreis Aichach-Friedberg, bei der Entschärfung der ‚Augsburger Weihnachtsbombe‘ 2016 und beim AfD-Bundesparteitag 2018 mit mehr als 3.000 eingesetzten Polizisten. „Daher ist es nur folgerichtig, dass Michael Schwald mit seinen herausragenden Führungsqualitäten und seiner hohen Fachkompetenz nun an der Spitze der gesamten Bayerischen Polizei steht“, fasste der Innenminister zusammen.

Viele lobende Worte hatte Herrmann auch für den neuen Polizeipräsidenten in Schwaben Nord: „Martin Wilhelm ist ein hochqualifizierter und sehr erfahrener Polizist, den ich fachlich und menschlich sehr schätze.“ Wilhelm habe alle Ebenen der Polizeilaufbahn durchschritten und die Bayerische Polizei vom Streifendienst bis hin zur Stabsarbeit auf Präsidiumsebene kennengelernt. „Damit bringt er die idealen Voraussetzungen für die großen Herausforderungen an der Spitze des Polizeipräsidiums mit“, erklärte Herrmann.