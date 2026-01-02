Füllkrug wechselt auf Leihbasis zum AC Mailand

Der AC Mailand hat den deutschen Fußball-Nationalspieler Niclas Füllkrug bis zum Saisonende vom englischen Erstligisten West Ham United ausgeliehen. Das teilte die Serie A am Freitag mit.

Niclas Füllkrug (Deutsche Nationalmannschaft) (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Mailand sicherte sich zudem eine Kaufoption für Füllkrug. Ob der Torjäger bereits im Kader für das Spiel gegen Cagliari Calcio am Abend stehen würde, war zunächst unklar. In den letzten Tagen hatte Füllkrug bereits mit seiner neuen Mannschaft trainiert, nachdem er in der Premier League zuletzt kaum zum Einsatz gekommen war.

Füllkrug war im Sommer 2024 für 27 Millionen Euro von Borussia Dortmund zu West Ham United gewechselt, konnte dort jedoch nur drei Tore in 29 Pflichtspielen erzielen. Mit guten Leistungen in Mailand hofft er, sich für die kommende Weltmeisterschaft zu empfehlen. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte mehr Spielpraxis für den Stürmer gefordert.