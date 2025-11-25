Fünf Festnahmen nach brutalem Raubüberfall auf 17-Jährigen in Siegenburg

Nach einem Raubüberfall Ende September 2025 in Siegenburg auf einen 17-Jährigen hat der Ermittlungsrichter Haftbefehl gegen fünf Deutsche im Alter von 19, 23 und 25 Jahren erlassen. Unter der Leitung der Kriminalpolizeiinspektion Landshut sind am Montag, 24.11.2025, in den frühen Morgenstunden Durchsuchungsbeschlüsse und gleichzeitig fünf Haftbefehle des Amtsgerichts Regensburg vollzogen worden. Ein Tatverdächtiger wurde von Einsatzkräften aus Baden-Württemberg in Ulm festgenommen.

Blutende Person entdeckt

Ende September 2025 wurde der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Niederbayern eine stark blutende Person in Siegenburg gemeldet. Der verletzte 17-jährige Syrer berichtete der eintreffenden Polizeistreife, von mehreren Männern attackiert worden zu sein. Die Angreifer entwendeten seine Geldbörse samt Inhalt. Bei der Tat verwendete einer der Männer möglicherweise einen Schlagring. Der Jugendliche wurde mit verschiedenen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Ermittlungen und Durchsuchungen

Im Zuge weiterer Ermittlungen der Kriminalpolizei erhärtete sich der Tatverdacht gegen vier Männer aus Neustadt a. d. Donau und einen 23-Jährigen sowie eine 23-Jährige aus dem Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm. Die gestrigen Durchsuchungen, an denen auch ein Unterstützungskommando der Bayerischen Bereitschaftspolizei beteiligt war, führten zur Sicherstellung von Tatkleidung, einer kleinen Marihuana-Plantage sowie mehreren Datenträgern wie Mobiltelefone und Tablets.

Haftbefehle vollstreckt

Die fünf Tatverdächtigen wurden am Montag, 24.11.2025, dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Regensburg vorgeführt. Gegen vier von ihnen erging Haftbefehl wegen dringenden Tatverdachts, unter anderem der schweren räuberischen Erpressung. Der Haftbefehl gegen die 23-Jährige wurde unter Auflagen außer Vollzug gesetzt. Die vier Männer wurden in verschiedene bayerische Justizvollzugsanstalten überführt. Ein 20-jähriger Tatverdächtiger aus Neustadt a. d. Donau befindet sich bereits seit Ende September 2025 in Untersuchungshaft.

Ob Forderungen im Rauschgiftmilieu als Motiv für den Überfall infrage kommen, ist Gegenstand der noch laufenden Ermittlungen.

Veröffentlicht: 25.11.2025, 11.00 Uhr