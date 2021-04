Fünf Schnelltestzentren für das Stadtgebiet Günzburg

Die Corona-Pandemie stellt Kommunen und auch die Arbeitswelt vor große Herausforderungen. „Bis allen Bürgern in Deutschland ein Impfangebot gemacht werden kann, sind Corona-Schnelltests ein wichtiges Instrument, um sichere Kontakte in Einrichtungen wie Pflegeheimen und Arbeitswelt sowie eine Wiederbelebung des öffentlichen Lebens mit Gastronomie und Kultur zu ermöglichen“, sagt Oberbürgermeister Gerhard Jauernig. In Günzburg stehen ab Montag nun neben dem Medizinischen Versorgungszentrum der Kreiskliniken folgende Schnell-Testzentren zur Verfügung.

Testzentrum im Forum am Hofgarten

Oberbürgermeister Gerhard Jauernig war es besonders wichtig in der Innenstadt eine Teststation zu etablieren, welches an sieben Tagen in der Woche im Zentrum Günzburgs angeboten werden kann. Damit hofft der Oberbürgermeister auch perspektivisch eine entscheidende Grundlage für Kunden-/ Geschäftskontakte zu schaffen. Die Stadt, so Jauernig, hat hierfür bewusst mit dem Forum am Hofgarten Räumlichkeiten im Kultur- und Tagungszentrum zur Verfügung gestellt, die angebunden an die städtische Tiefgarage, mitten im Herzen Günzburgs barrierefrei bestens zu erreichen sind.

Der Oberbürgermeister dankt dem Günzburger Apotheker Jan Jaud für die ausführliche Beratung bei der Organisation und freut sich, dass die Hilfsorganisation der Johanniter ab Montag, 12. April, das Testzentrum betreibt.

Ohne Voranmeldung führen die Mitarbeiter kostenlos einen qualitativ hochwertigen BfArM-gelisteten Antigen-Schnelltest durch. Mitzubringen ist lediglich ein Ausweisdokument. Das Testzertifikat wird sofort vor Ort erstellt – die Wartezeit nach dem Test beträgt hierfür etwa 15 Minuten. Wer positiv getestet wurde, hat sich sofort in Selbstisolation zu begeben. Das betrifft auch alle anderen Familienmitglieder, die im selben Haushalt wohnen. Das Gesundheitsamt wird automatisch informiert und man muss sich umgehend einem PCR-Test unterziehen. Auch wenn der Test negativ ausfällt, ist das kein Freibrief, sondern lediglich eine Momentaufnahme. Es gelten weiterhin die gängigen Abstands- und Hygieneregeln.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 10 bis 13 Uhr und 17 bis 20 Uhr | Samstag, Sonn- und Feiertags: 10 bis 20 Uhr

Gewerbliche Angebote

1. Testzentrum in der Rudolf-Dieselstr. 1 – Gebäude Fitnessstudio

Die KAMS GmbH führt ab dem 12. April ebenfalls kostenlos qualitativ hochwertige BfArM-gelistete Antigen-Schnelltests durch und schickt das Testergebnis nach 15 Minuten auf das Mobiltelefon. 1.000 Personen können täglich per Drive-In oder Walk-In ohne vorherige Terminanmeldung getestet werden.

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag: 7 bis 17 Uhr | Sonn- und Feiertags: 9 bis 17 Uhr

Weitere Infos unter www.schnelltest-günzburg.de

2. Testzentrum auf dem Parkplatz von Lidl, Violastraße 11 Die Firma Ecolog nimmt das Testzentrum Mitte April in Betrieb. Getestet werden kann per Drive-In oder Walk-In ohne vorausgehende Terminanmeldung.

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 9 bis 18 Uhr

3. Apotheke im Ärztehaus, Lindenallee 4 Apotheker Jan Jaud hat im Rahmen seines Apothekenbetriebs eine Schnelltestmöglichkeit zu den regulären Öffnungszeiten geschaffen. Eine vorausgehende Terminvereinbarung ist erforderlich unter: www.kompetenzapotheken.de/corona-testzentrum-guenzburg/

Weitere Informationen und Links sind auf der Webseite der Stadt Günzburg unter www.guenzburg.de zu finden.