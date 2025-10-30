Newsletter
Fünf weitere Festnahmen wegen Louvre-Raubüberfall

Nach dem spektakulären Diebstahl von Juwelen aus dem Louvre-Museum sind fünf weitere Verdächtige festgenommen worden. Das teilten die Behörden am Donnerstag mit. Die Festnahmen erfolgten demnach bereits am Vorabend im Großraum Paris.

Fünf Weitere Festnahmen Wegen Louvre-RaubüberfallFranzösische Polizisten (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Am 19. Oktober waren Gegenstände im Wert von 88 Millionen Euro aus dem meistbesuchten Museum der Welt entwendet worden, als vier Diebe am helllichten Tag in das Gebäude einbrachen. Die Täter nutzten ein Fahrzeug mit einer Hebebühne, um Zugang zur Galerie d`Apollon zu erhalten, wo die Juwelen ausgestellt waren. Die Einbrecher bedrohten das Sicherheitspersonal und entkamen nach nur vier Minuten mit den gestohlenen Schätzen auf zwei bereitstehenden Rollern.

Einer der jetzt festgenommenen Männer soll vor Ort dabei gewesen sein. Bisher waren zwei Männer im Zusammenhang mit dem Raub festgenommen worden. Sie haben die Tat bereits teilweise gestanden. Die Juwelen sind bisher noch nicht wiedergefunden worden.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

