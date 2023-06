Für den Regionalliga-Aufsteiger FC Memmingen geht es nahtlos weiter

Nach der Saison ist vor der Saison: Nur eine Woche währte beim Regionalliga-Aufsteiger FC Memmingen nach dem finalen Entscheidungsspiel gegen die SpVgg Ansbach die „Sommerpause“. Regeneration war damit nicht möglich, weil es praktisch nahtlos weitergeht. Seit dem vergangenen Wochenende bestreiten die Spieler jeder für sich schon wieder ein individuelles Trainingsprogramm.

Offizieller Trainingsauftakt ist bereits am kommenden Montag, 26. Juni, um 18 Uhr im Memminger Stadion. Nur drei Wochen später steht schon das erste Pflichtspiel an. Am Samstag, 15. Juli (15 Uhr) geht es im BFV-Toto-Pokal zum Bayernliga-Aufsteiger 1. FC Sonthofen. Der FCM hatte sich für die dritte Runde im Wettbewerb im vergangenen Herbst mit einem Sieg in Nördlingen qualifiziert. Das Bayernliga-Punktspiel war zugleich für den Pokal gewertet worden.

Bis es wieder ernst wird, bleibt Cheftrainer Stephan Baierl mit seinem Team Bernd Maier (Co-Trainer), Mario Spendel (Torwart-Trainer) und Harald Rehklau (Athletik-Trainer) nicht viel Zeit zum Testen. Vier bis sechsmal wöchentlich wird trainiert und gespielt. Am Freitag, 30. Juni (18.30 Uhr), hat Kreisklassen-Aufsteiger SG Breitenbrunn/Loppenhausen den FCM zu einem Vorbereitungsspiel eingeladen. Am Samstag, 8. Juli, geht es beim Brauhaus-Cup in Kempten in Turnierform gegen den gastgebenden FC Kempten (Landesliga), TSV Kottern (Bayernliga) und FC Homburg (Regionalliga Südwest). Höhepunkt im Vorbereitungsprogramm ist tags darauf am Sonntag, 9. Juli (15 Uhr) das so genannte „Solidaritätsspiel“ gegen den TSV 1860 München. Die Begegnung war damals mit den „Löwen“ vereinbart worden, weil seinerzeit in der Corona-Pandemie das Pokalspiel nicht regulär ausgetragen werden konnte (siehe auch Ticketinfo).

Die Regionalliga-Spielzeit 2023/2024 beginnt am 20. Juli mit einem Eröffnungsspiel. Der FC Memmingen hat sich dafür nicht beworben, weil sich dieser Zeitpunkt mit den Memminger Heimatfesten überschneidet und das Stadion damit nicht zur Verfügung steht. So wird es für den FCM am Wochenende gleich nach dem offiziellen Donnerstag-Auftakt auf jeden Fall mit einem Auswärtsspiel losgehen. Bis zur Regionalliga-Tagung am 3. Juli soll der Spielplan schon weitgehend stehen und abgestimmt sein.

Das Vorbereitungsprogramm

Montag, 26. Juni, 18 Uhr: Trainingsauftakt im Stadion

Freitag, 30. Juni, 18.30 Uhr: SG Breitenbrunn/Loppenhausen – FC Memmingen (in Breitenbrunn)

Samstag, 8. Juli – Brauhaus-Cup (Illerstadion Kempten) mit dem FC Kempten, TSV Kottern, FC Homburg und FC Memmingen

Sonntag, 9. Juli, 15 Uhr: FC Memmingen – TSV 1860 München

Samstag, 15. Juli, 16 Uhr – BFV-Toto-Pokal, 3. Runde: 1. FC Sonthofen – FC Memmingen

Freitag/Samstag, 21./22. Juli: 1. Regionalliga-Punktspiel

Ticketinfo für Test gegen 1860 München

Für das Testspiel des FC Memmingen am Sonntag, 9. Juli (15 Uhr) gegen den TSV 1860 München am e-con ArenaPark im Stadion an der Bodenseestraße beginnt am kommenden Montag, 26. Juni, der Vorverkauf. Es gibt noch ein Restkontingent von etwa 2.200 Karten, weil die aus dem Frühjahr 2020 von den Fans nicht zurückgegeben Tickets für dieses Spiel volle Gültigkeit haben und ohne Umtausch eingelöst werden können.

Erstmals wird dabei auch das neue Multifunktionsgebäude für VIP-Gäste und Sponsoren zugänglich sein. Dies wird baulich eine „Punktlandung“. Die meisten Bereiche des neuen Gebäudes sollen aber geöffnet werden können. Die offizielle Eröffnung nach der finalen Fertigstellung mit einem Tag der offenen Tür wird am 24. September im Rahmen eines AOK-Familientags stattfinden.

Für das Spiel gegen die Sechziger gelten folgende Eintrittspreise im Vorverkauf, wobei die Karten im Vorverkauf und online über ALLGÄUTICKET günstiger angeboten werden als an der Tageskasse:

Stehplätze Vollzahler € 13,00 (im VVK), € 14,00 (online), € 15,00 (Tageskasse).

Stehplätze ermäßigt (Schüler, Studierende, Rentner, Jugendliche, Behinderte) € 11,00 (im VVK), € 12,00 (online), € 13,00 (Tageskasse).

Stehplätze Kinder (bis 13 Jahre) € 7,00 (im VVK), € 8,00 (online), € 9,00 (Tageskasse).

Für Tribünen-Sitzplatzkarten gibt es nur noch ein Restkontingent, das im freien Verkauf nicht mehr erhältlich ist. Für das Spiel wird zudem eine begrenzte Zahl an VIP-Tagespässen angeboten. Diese berechtigen zum Zutritt in den e-con ArenaPark sowie den Stehplatzbereich in der Arena und sind für Kinder ab € 44,00, ermäßigt ab € 109,00 und für Vollzahler ab € 129,00 erhältlich (inkludiert sind VIP-Einlass ab 13 Uhr, Zutritt auf allen Ebenen der neuen Business-Area, Panaroma- und Sky-Lounge sowie Grill & Chill-Lounge im e-con Arena-Park, Verköstigung bis 18.45 Uhr. Das Spiel lässt sich von allen verglasten Ebenen und der offenen Dachterasse verfolgen).

Vorverkaufsstellen sind ab 26.06. wie gewohnt die Esso-Tankstelle Mayer direkt am Memminger Stadion, die Ticketcenter der Allgäuer und Memminger Zeitung sowie online über ALLGÄUTICKET.