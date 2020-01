Für die Augsburger Panther gibt es in Mannheim nichts zu holen

Zwei Tage nach dem Sieg in Köln ging es für die Augsburger Panther mit einer Partie in Mannheim weiter. Gegen den amtierenden Meister gab es für den AEV zum dritten Mal nichts zu holen.

Am Freitag hatten die Augsburger Panther zum dritten Mal in dieser Saison gegen die Kölner Haie gewinnen können. Mit einer engagierten Leistung wollte man daran in Mannheim anknüpfen. Auch heute zeigte die Mannschaft von Trainer Tray Tuomie viel Einsatz, der amtierende Meister ist aber ein ganz anderes Kaliber als es die Rheinländer waren. Sechs Mal in Folge waren die Adler zuletzt ungeschlagen geblieben. Auch heute stellten sie frühl klar, wer aktuell den Ton in der Liga angibt. McNeill hatte mit einem groben Schnitzer Möser ins Spiel gebracht, der Keller im Panther-Tor keine Chance ließ (8.). Der Schlussmann rettet diesen knappen 0:1-Rückstand dann mit guten Taten in den kommenden zwölf Minuten in die erste Pause.

Nach dem Seitenwechsel waren es zuerst die Augsburger, die im Powerplay auf den nächsten Treffer drückten, ohne Erfolg. Mannheim machte es da schon deutlich effektiver und erhöhte durch einen von Krämer abgefälschten Schuss mit 2:0 in Führung. Dieses Tor sollte heute Nachmittag die Weichen bereits gestellt haben. Die Tore von Stützle (51.) und Rendulic stellten schließlich im Schlussabschnitt den Endstand her.

Ärgerlich für Augsburg, denn man war zwischenzeitlich dem Anschlusstreffer nahe. McNeill hatte Endras per Nachschuss sogar überwinden können, doch Schiedsrichter Iwert hatte die Partie schon zu Unrecht abgepfiffen gehabt.

Nach dem dritten Sieg über Köln, folgte so die dritte Saisonniederlage gegen Mannheim. Am Freitag folgt ein Heimspiel gegen die Düsseldorfer EG, gegen die man bisher in dieser Spielzeit auch noch nicht gewonnen hatte. Es wird Zeit eine Serie zu beenden.