Für die Gäste geht es um alles – FV Illertissen empfängt Vilzing zum Saisonfinale

Wenn der FV Illertissen am Samstag(14.00) zum Saisonfinale die DJK Vilzing empfängt, dann hat das für die Mannschaften unterschiedliche Bedeutung. Für die Illertisser ist es die Generalprobe für das Totopokal Finale eine Woche später, das übrigens aus übertragungstechnischen Gründen schon um 16.40, nicht 16.45 angepfiffen wird. Für die Gäste aus Vilzing geht es dagegen darum, den derzeit sicheren Nicht-Abstiegsplatz 15 gegenüber der Spvgg Ansbach zu verteidigen.

Das wäre bei einem Sieg der Oberpfälzer sicher der Fall, denn sie haben aktuell 48 Punkte und Ansbach 47. Allerdings ist die Tordifferenz der Ansbacher 6 Tore besser, so dass ihnen auch ein Unentschieden beim Absteiger Heimstetten und gleichzeitiger Niederlage der Vilzinger in Illertissen reichen würde. Diese Rechenspiele haben aber für die Illertisser keine Bedeutung, denn sie wollen die Saison mit einem Sieg abschließen.

Als kleines Dankeschön für die Besucher gewähren die Illertisser allen Zuschauern freien Eintritt, die mit FVI Fanartikeln(Schals, Mütze, Trikot o.ä.) kommen. Zudem hätten die Illertisser die Möglichkeit, sich mit einem Sieg auf Tabellenplatz 6 zu verbessern. „Wir wollen die sehr erfolgreiche Rückrunde mit einem Sieg abschließen. , dementsprechend werden wir uns auf das letzte Spiel der Saison vorbereiten“, lässt Trainer Holger Bachthaler keinen Zweifel an der Zielsetzung für das Spiel. Was sein Personal betrifft, so steht lediglich fest, dass Jannik Wanner nicht dabei ist, er ist wegen seiner 5. Gelben Karte gesperrt.