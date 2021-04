„Für Köln war es wie im Training“ | Die Stimmen zur Niederlage des FCA gegen Köln

Der FC Augsburg konnte auch das dritte Spiel gegen einen Abstiegskandidaten innerhalb weniger Tage nicht gewinnen. Nach einer katastrophalen ersten Halbzeit reichte eine deutliche Steigerung im zweiten Durchgang gegen den 1.FC Köln nicht. Nach dem 2:3 befindet sich der FCA noch immer unter den abstiegsgefährdeten Teams. Das hatten die beteiligten nach dem Spiel dazu zu sagen.

Rafał Gikiewicz: „Wir haben ein ganz wichtiges Spiel zu Hause verloren. In den ersten 45 Minuten waren wir viel zu weit weg vom Gegner, für Köln war es wie im Training. In der zweiten Hälfte haben wir mehr riskiert, sind mehr nach vorne gegangen, aber es war am Ende ein Tor zu wenig. Damit haben wir wichtige Punkte liegen gelassen. Wenn du im Abstiegskampf nicht ab der ersten Minute auf dem Platz bist, dann verlierst du solche Spiele. Wir müssen jetzt zusammenhalten, schlimmer als heute in der ersten Halbzeit können wir in Stuttgart nicht spielen.“

Daniel Caligiuri: „Ich kann mir die beiden Halbzeiten nicht erklären. Wir waren in der ersten Hälfte überhaupt nicht auf dem Platz. Nach der Pause war klar, dass wir volles Risiko gehen müssen, diese Reaktion haben wir auch gezeigt. Am Ende hat es aber verdient nicht zu Punkten gereicht.“

André Hahn: „Die erste Halbzeit war desolat, wir waren zur Pause vollkommen verdient 0:3 im Rückstand. Wir haben uns in der Halbzeit noch einmal eingeschworen und vorgenommen, uns noch einmal richtig reinzuhauen, aber mit so einer ersten Hälfte reicht es dann am Ende einfach nicht. Wir müssen in den kommenden drei Spielen dringend noch Punkte holen.“

Ruben Vargas: „Ich weiß nicht, was in der ersten Hälfte mit uns los war. In der Pause haben wir uns zusammengeschweißt, wir hatten nichts mehr zu verlieren und wollten ein besseres Gesicht zeigen. Im Anschluss haben wir dann das gespielt, was wir uns eigentlich von Anfang an vorgenommen haben. Jetzt hilft nur nach vorne schauen, an der zweiten Halbzeit anknüpfen und gegen Stuttgart alles besser machen.“

Heiko Herrlich (Trainer Augsburg): „Wir haben eine desaströse erste Halbzeit gezeigt, so dass das Spiel eigentlich schon gelaufen war. Wir hatten kaum eigene Aktionen, wenig Ballbesitz und haben quasi keine Zweikämpfe geführt. Das geht nicht, besonders nicht hier in Augsburg. Die Reaktion in der zweiten Halbzeit war gut und angemessen. Wir hatten die Möglichkeiten, noch das 3:3 zu machen, den Punkt hätten wir gut gebraucht. Wichtig für die nächsten Spiele wird sein, dass wir nicht noch einmal so eine erste Hälfte zeigen.“

Friedhelm Funkel (Trainer Köln): „Wir haben eine überragende erste Halbzeit gespielt und hochverdient 3:0 geführt. Von Augsburg kam eine wahnsinnig gute Reaktion in der zweiten Hälfte, da haben wir am Ende viel Glück gehabt, haben einmal auf der Linie geklärt und ein Kopfball ging knapp vorbei. Aber die Mannschaft hat alles reingeworfen und ich freue mich sehr über den Sieg.“