Durch sein aufgewecktes und scharfsinniges Handeln ermöglichte ein 84-Jähriger die Festnahme einer Betrügerin. Diese Leistung wurde am Freitag, 16.12.2022, vom Förderkreis „Bürger und Polizei“ mit einer kleinen Aufmerksamkeit bei der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck gewürdigt.

Es war in den Mittagsstunden des 18.11.2022 als das Telefon des Rentners aus Eichenau klingelte. Am anderen Ende der Leitung befand sich eine angebliche Staatsanwältin, welche eine hohe Summe Bargeld forderte. Hintergrund dieser Forderung sei die Abwendung einer Haftstrafe des Sohnes des Mannes, welcher vorgeblich einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe.

Dem fitten Rentner war die Betrugsmasche „Schockanruf“ bekannt, weshalb er in einem günstigen Moment die Polizei verständigte. Den Betrügern spielte er weiterhin den besorgten Vater vor.

In Absprache mit der Polizei kam es dann zu einer fingierten Geldübergabe. Hierbei konnte durch die eingesetzten Beamtinnen und Beamten eine weibliche Abholerin im Alter von 17 Jahren festgenommen werden.

Vergangenen Freitag kamen EKHK Heinzelmann, KM Finkler sowie Förderkreismitglied und Dienststellenleiter der PI Germering, EPHK Nist, in den Räumlichkeiten der Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck zusammen, um das vorbildliche Verhalten von Herrn Ferg zu würdigen. Durch den Förderkreis „Bürger und Polizei“ war es möglich, eine Geldzuwendung zu übergeben.

Seit gut 25 Jahren engagiert sich der Förderkreis „Bürger und Polizei“ für ein vertrauensvolles Miteinander der Bevölkerung und der Polizei in den Landkreisen Fürstenfeldbruck, Dachau, Landsberg und Starnberg. Der Förderkreis „Bürger und Polizei“ wird von 125 Mitgliedern getragen, die Vereinsarbeit erfolgt ehrenamtlich. Der Förderkreis unterstützt die Polizeiinspektionen in den Landkreisen bei zahlreichen Aktionen in den Bereichen Jugendfürsorge, Verhütung von Verkehrsunfällen, Kriminalprävention und bei der Förderung der Zivilcourage.