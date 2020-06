Füssen | Kriminelle Senioren stehlen Bekleidung im Wert von über 20.000 Euro

Durch das aufmerksame Handeln eines Füssener Geschäftsinhabers gelang es der Polizei Füssen in Zusammenarbeit mit der Grenzpolizeistation Pfronten, zwei dreiste Ladendiebe auf frischer Tat zu ertappen.

Vorangegangen war ein Ladendiebstahl in einem Bekleidungsgeschäft in Füssen im vergangenen Jahr, bei dem Waren in Höhe von knapp 16.000 Euro entwendet wurden und der bislang nicht geklärt werden konnte. Nachdem sich dieselben beiden Täter, eine 66 Jahre alte Frau und ihr 70-jähriger Komplize am Freitagnachmittag erneut in dieses Geschäft begaben, wurden sie vom Inhaber wiedererkannt und durch diesen im weiteren Verlauf nicht mehr aus den Augen gelassen. Die beiden Täter begaben sich daraufhin in weitere Geschäfte in der Füssener Innenstadt, während die Polizei zwischenzeitlich benachrichtigt wurde. Als die Täter bereits mit ihrem Fahrzeug davongefahren waren, gelang es der Grenzpolizei Pfronten diese anzuhalten und zu kontrollieren. Hierbei konnten eine Vielzahl von gestohlenen Bekleidungsstücken, darunter auch mehrere hochwertige Lederhosen festgestellt werden.

Die Ermittlungen ergaben bislang, dass die Täter diesmal in mindestens drei Fällen (in Füssen und Oberbayern) Waren im Wert von ca. 9.000 Euro entwendet haben. Die kriminellen Senioren erwarten nun mehrere Anzeigen.