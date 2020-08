Füssenerin kommt vom Baden am Lechufer nicht zurück – Suche verläuft bisher ohne Erfolg

Am Abend des 20.08.2020 meldete ein 49-jähriger Füssener seine Lebensgefährtin als vermisst.

Die Dame wollte am selben Tag gegen 09:00 Uhr zum Baden an das Lechufer oberhalb der Theresienbrücke im Bereich Füssen. Als seine Lebensgefährtin bis 19:30 Uhr nicht mehr zurückkehrte und es Grund zur Annahme gab, dass sie sich in einer medizinischen Notlage befindet wurde die örtliche Polizei eingeschaltet. Daraufhin wurde eine großangelegte Suche mit insgesamt ca. 120 Mann durchgeführt.

Neben der Freiwilligen Feuerwehr Füssen, dem BRK, der Wasserwacht, der Bergwacht mit einer Drohne und mehrerer Suchhunde der Rettungshundestaffel, war auch ein Polizeihubschrauber mit einer Wärmebildkamera an der Suche beteiligt. Nach einer mehrstündigen Absuche und keinerlei neuen Erkenntnisse wurde die Suche am frühen Morgen abgebrochen. Diese wird am heutigen Tag, nach neuer Lagebewertung fortgesetzt.

