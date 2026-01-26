type here...
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Fuest hält Teilzeit-Debatte für “Nebenkriegsschauplatz”

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Präsident des Ifo-Instituts, Clemens Fuest, hat sich in der Debatte um “Lifestyle-Teilzeit” grundsätzlich hinter die Kritik von MIT-Chefin Gitta Connemann gestellt und dennoch andere Maßnahmen gefordert.

Mutter mit Kind und Kinderwagen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Das ist vernünftig, der Vorschlag”, sagte er dem TV-Sender “Welt” am Montag. “Gleichzeitig ist das ein Nebenkriegsschauplatz.”

Vor allem müsse es sich lohnen, länger zu arbeiten. “Da ist es so, dass wir unser Sozialsystem so weit entwickelt haben, dass es eben für viele Menschen nicht lohnt, mehr zu arbeiten. Deshalb ziehen sich viele auf Teilzeit zurück”, behauptete er. “Es wäre wichtig, dafür zu sorgen, im Einkommensbereich 3.000 bis 5.000 Euro, dass es sich da wirklich lohnt zu arbeiten. Wer mehr Brutto hat, sollte da auch mehr Netto haben.”

Dafür müsse man das Sozialsystem reformieren. “Viele Menschen erhalten in diesem Bereich noch Wohngeld und verlieren das, wenn sie mehr verdienen, und haben netto nicht mehr in der Tasche”, sagte er. “Das ist der Hauptgrund, warum sich viele auf Teilzeit zurückziehen. Das müsste man reformieren.”

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Wohnungsbrand in Augsburg-Lechhausen – Mutter und zwei Kleinkinder verletzt

0
Augsburg – Am frühen Nachmittag gegen 14:40 Uhr wurden...
Polizei & Co

Mehrere Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall bei Mertingen

0
Am Samstag, den 24. Januar 2025, kam es gegen 13:00 Uhr auf der Staatsstraße 2027 bei Mertingen zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei Verletzten.
FC Augsburg

FC Bayern – Fans lachen über Pleite gegen Augsburg: “Sandro Wagner hatte Recht”

0
Die besten Netzreaktionen zum Bundesliga-Duell FC Bayern München gegen...
Polizei & Co

Alkoholfahrt in Augsburg: 32-Jähriger verursacht Unfall mit Totalschaden in der Jakoberstraße

0
Am Samstag, den 24. Januar 2026, ereignete sich in...
FC Augsburg

“Wir hatten den festen Glauben, dass wir das schaffen können” | Die Stimmen zum Auswärtssieg des FCA beim FC Bayern

0
Der FC Augsburg hat am Samstagnachmittag für eine der...

Neueste Artikel