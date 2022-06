Fundel wechselt von Memmingen zum FV Illertissen

Mit Nico Fundel wechselt ein weiteres Talent aus der Region zum Regionalligisten FV Illertissen.

Der 21 jährige Laupheimer spielte zuletzt beim FC Memmingen , absolvierte dort27 Regionalliga Spiele und war davon 20 Mal in der Startformation.

„Nico ist in der Defensive einsetzbar und ein Spieler , der durch seine spielerische Klasse , Ruhe am Ball und Übersicht überzeugt“ , so beschreibt Sportvorstand Karl Heinz Bachthaler die Stärken seines Neuzuganges.

In der Jugend spielte Nico Fundel 3 Jahre beim FC Augsburg und zwar in der Jugend Bundesliga.

Nico Fundel zu seinem Wechsel:“ Ich bin bereit für eine neue Herausforderung und davon überzeugt, zusammen mit dem FV Illertissen, an dieser auch zu wachsen, um persönlich den nächsten Schritt gehen zu können.“