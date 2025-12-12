Newsletter
Fundhund aus Gleis bei Heimstetten gerettet: Polizei übergibt tierheimlosen Vierbeiner in Obhut
Bundespolizei München
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Am Morgen des 12. Dezember informierte eine Mitarbeiterin der Deutschen Bahn die Bundespolizei über einen herrenlosen Hund am Haltepunkt Heimstetten. Der Hund wurde bereits im Gleisbereich gesichtet und von der Mitarbeiterin eingefangen. Sie wartete anschließend am Bahnsteig auf Unterstützung.

Hund war nicht gechippt

Bei Ankunft der Einsatzkräfte zeigte sich der Hund sehr scheu und konnte nur mit einem Stück Brezel in das Dienstfahrzeug der Bundespolizei gelockt werden. Ein Versuch, das Tier durch Chip-Auslesung zu identifizieren, schlug fehl, da der Hund keinen Mikrochip trug. Ohne Hinweise auf den Besitzer wurde der Hund schließlich in das Tierheim Riem gebracht, wo er nun betreut wird.

Appell der Bundespolizei

Die Bundespolizei ruft alle Tierhalter dazu auf, ihre Haustiere mit einem Mikrochip kennzeichnen zu lassen. Eine solche Maßnahme ermöglicht im Falle eines Verlusts eine schnelle Identifikation und Rückführung der Tiere.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

