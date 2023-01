Zündkerzen zählen zu den zentralen Bestandteilen eines Otto-Benzin-Motors. Denn zwischen ihren Elektroden erzeugt die Kerze Zündfunken. Er entzündet ein Benzin-Luft-Gemisch und schafft so einen fortdauernden Explosionsdruck als Grundlage für den Motorantrieb. Jeder Zylinder hat seine eigene Kerze, manche Fahrzeuge verfügen sogar je Zylinder über zwei Zündkerzen. Sind diese defekt, dann kann auch der Motor schweren Schaden nehmen.

So funktioniert eine Zündkerze

Eine Zündkerze erzeugt einen Funken zur Entzündung eines Gemisches aus Kraftstoff und Luft. Der Funke bildet sich an einer oder an mehreren Masseelektroden heraus. Sie befinden sich am Gewinde der Kerze.

Im Inneren der Zündkerze verbirgt sich das notwendige Gegenstück. Das ist die Mittelelektrode. Ein weißer Isolator aus Keramik trennt die beiden Teile voneinander. Damit ausreichend Hitze zur Entzündung entsteht, muss der Funke von der Masseelektrode auf die Mittelelektrode überspringen.

Der Wärmewert von Zündkerzen

Um auf Dauer zuverlässig zu arbeiten, benötigen Zündkerzen einen bestimmten Wärmebereich. Die Selbstreinigung der Elektrode setzt ab Temperaturen zwischen 400 bis 450 Grad Celsius nur dann werden Öl- und Verbrennungsrückstände an den Kerzen abgebrannt. Die Mindesttemperatur muss schnell erreicht werden.

Andererseits darf die Temperatur der Elektroden den Bereich von 900 Grad nicht überschreiten. Der Bereich wird auch Glühzündungsbereich genannt. Dann ist die Elektrode so heiß, dass sich das Gemisch aus Kraftstoff und Luft unkontrolliert entzündet.

Eine Zündkerze hat also zwei Funktionen. Um die Temperatur bis 600 Grad zu erreichen, muss sie auf einerseits Temperaturen gut aufnehmen und speichern. Um 900 Grad nicht zu überschreiten, muss die Kerze auf der anderen Seite Temperaturen gut ableiten. Das passiert in der Regel über die keramische Isolierschicht.

Nur Markenzündkerzen einbauen

Entwickelt ein Autohersteller einen Motor, legt er auch fest, welche Zündkerzen dafür infrage kommen. Den Zündkerzenherstellern, wie etwa Bosch, gibt der Motorenbauer dann die Zündkerzen frei. Nur diese dürfen in den Motor eingebaut werden.

Eine BOSCH Zündkerze mit einer Gewindelänge von 19 mm wird genutzt für Automodelle von verschiedenen Herstellern, wie etwa Audi, Mercedes oder BMW. Auch in ein Modell der Marken VW, Skoda, SEAT, Opel oder Ford können sie eingesetzt werden.

Das Besondere an Zündkerzen von Bosch

Ein Störwiderstand sichert den fortlaufenden Betrieb der Autoelektronik.

Mit Nickel beschichtete Stahlkörper und Gewindeverbindung schützen vor Korrosion und verhindern, dass sich die Zündkerze im Zylinderkopf verklemmt

Eine spezielle Dichtung stellt die hermetische Position der Kerze im Zylinderkopf sicher und sorgt für einen präzisen Wärmewert.

Wann Zeit ist, Zündkerzen zu wechseln

Eine Faustregel besagt, Zündkerzen nach etwa 30.000 Kilometern zu wechseln. Dann sind sie verschlissen und machen sich durch Zündaussetzer und höheren Verbrauch bemerkbar. Die Entwicklung in der Autobranche steigert je nach Hersteller und Motor und das Intervall auf bis zu 60.000 Kilometer.

Wann ist eine Zündkerze defekt?

Typische Anzeichen für defekte Zündkerzen gibt es eigentlich nicht. Ruckeln und Klopfen eines Motors oder wiederholte Fehlzündungen können darauf hinweisen. Bei allen Kfz müssen auch andere Gründe ausgeschlossen werden.

Diese Zeichen deuten auf einen Defekt hin:

der Motor startet schwerfällig

die Motorleistung ist gering, der Benzinverbrauch hoch

im Leerlauf geht der Motor aus

beim Fahren ruckelt es

die Elektroden an der Zündkerze sind angeschwärzt

Zündkerzen wechseln für Laien

Kerzen kann auch ein begabter Laie wechseln. In älteren Fahrzeugen ist Selbsthilfe einfach, da die Sicht auf die Kerzenstecker frei ist. Bei neueren Modellen muss die Motorabdeckung demontiert werden. In beiden Fällen aber gibt es Fehler zu vermeiden.

Typisch ist fehlerhaftes Wieder-Aufstecken der Kerzenstecker nach dem Tausch. Die sich daraus ergebende falsche Zündreihenfolge kann zum Totalausfall des Motors führen. Dagegen hilft, vor dem Abziehen Krepp um die Steckerkabel zu legen. Es wird passend zum Zylinder nummeriert.

Fazit

Nur vollkommen intakte Zündkerzen schützen den Motor. Sie sollten deshalb regelmäßig geprüft. Zeigen sich Veränderungen, ist ein Austausch die beste Vorsichtsmaßnahme.