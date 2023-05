Furioser Start in die Playoffs – Ulmer Basketballer siegen bei Favorit Alba Berlin

Fokussiert, schnell, furios. ratiopharm ulm überrennt Serienmeister Alba Berlin im Schlussviertel und sichert sich Spiel eins der Viertelfinalserie (64:88).

Eine Schlussoffensive, die ihre gleichen suchte, doch hatte ratiopharm ulm zum Auftaktduell der diesjährigen Play-Offs bereits früh die Weichen für diesen Erfolg gestellt. Von Sekunde eins an brachte die Mannschaft von Anton Gavel die volle Physis aufs Feld, attackierte früh, zwang den Gegner zu schweren Würfen und bewies bei einer hohen Effizienz im Abschluss eine konzentrierte Leistung bis zum Ende. „Jeder wusste, was er heute zu tun hat. Im Vergleich zu den Spielen in der regulären Saison wollten wir die ersten Akzente setzen, haben so bereits früh ihr Spiel konsequent verlangsamt. Gerade weil uns, das gut gelungen ist, konnten wir unser Spiel aufziehen. Das Resultat spricht für sich“, erklärt Routinier Brandon Paul nach dem sensationellen Auswärtserfolg in der Hauptstadt und verdeutlicht weiter: „Natürlich ist Spiel zwei in der ratiopharm arena eine große Chance für uns, für unsere Fans, um ein weiteres Spektakel zu erleben. Wir werden bereit sein.“

Bereit und hoch konzentriert starteten die Ulmer in die erste Play-Off Partie: Mit hohem Druck in der Verteidigung nahmen die Gäste früh das Tempo aus dem Alba-Spiel und erarbeiteten sich mittels schneller Hände mehr Würfe als der Gegner (5:9, 5.). Starkes Doppeln, eng an den Gegenspielern und blitzschnell zurück in Umschaltmomenten, setzten die Ulmer direkt zu Beginn wichtige Akzente in der Defensive. Nachdem die Berliner sich nach und nach akklimatisiert hatten, setzte Tommy Klepeisz mit seinem einbeinigen Dreier aus dem Lauf die 16:19-Führung. Die ersten Viertelsekunden im zweiten Durchgang gehörten dann aber den Hausherren: Mit ihrer Blitzverteidigung und zwei schnellen Dreiern von Topscorer Jaleen Smith kamen die Albatrosse wieder in Front (23:19), zwangen Anton Gavel zur frühen Auszeit. Die Ulmer Reaktion war dann ebenso abgeklärt wie die defensive Herangehensweise. Drei erzwungene Ballverluste und ein 6:0-Run machten die Tür für den nun angekommenen Serienmeister erst einmal wieder zu. Auch wenn die Offensivbemühungen dann kurzzeitig nicht von Erfolg gekrönt waren, initiierte Yago Dos Santos mit seiner guten Entscheidungsfindung (13 Pkt-5/6 FG) einen 10:0-Lauf inklusive abermaligem Führungswechsel (35:38, 17.). Eine ausgeglichene Partie, die bereits nach 20 Minuten einiges an Play-Off Spektakel lieferte, ging entsprechend knapp in die Halbzeitpause (44:42).

Als das Spiel in den ersten Minuten des zweiten Durchgangs langsam vor sich hinplätscherte, die Hausherren sich zunächst auf sechs Punkte absetzen konnten, läutete Minute 23 dann die wohl stärkste Ulmer Drangphase der bisherigen Saison ein: Motiviert durch die zündende Verteidigung, mit der hohen Effizienz im Abschluss und angeführt von einem starken Yago als Topscorer drehten die Ulmer das Momentum nun endgültig auf die eigene Seite. Während bei den Albatrossen scheinbar nichts mehr zusammenlief, entsprechend nur zwei Punkte in sechs Minuten, setzte Josh Hawley den Schlusspunkt und brachte sein Team mit einer Vier-Punkte-Führung in die letzte Pause (54:58). Im Schlussviertel erwischte ratiopharm ulm den Favoriten nun eiskalt: Immer mit der richtigen Entscheidung im Abschluss, dem Dreier von Brandon Paul zur ersten zweistelligen Führung, einen Ballverlust nach dem anderen forcierend, ließ die Mannschaft das Publikum in der Mercedes-Benz-Arena zunehmend verstummen. Sei es mit gutem Teambasketball, hoher Energie zum Korb oder geduldiger Entscheidungsfindung – Angriff für Angriff wirkte der amtierende deutsche Meister immer ratloser, um diese Offensivpower zu unterbinden. Insgesamt achteinhalb Minuten und einen sage und schreibe 22:0-Lauf später durchbrach erst Maodo Lo das Ulmer Spektakel in der Hauptstadt (57:76). Weiter mit dem vollen Fokus und sich nicht auf dem hohen Punktepolster ausruhend, lebte es selbst Anton Gavel bis in die Schlusssequenzen vor. Bei noch 25 Sekunden auf der Uhr und 24 Punkten Vorsprung zog der Ulmer Head Coach erfolgreich eine Coaches Challenge und signalisierte damit den unbändigen Siegeswillen, den auch seine Mannschaft über die vollen 40 Minuten verkörperte. Bei hohen Quoten aus dem Feld (67,7%/35,7%) und mit einem starken Defensivauftritt schlägt ratiopharm ulm Alba Berlin mit 64:88 und sichert sich damit Spiel eins in der Play-Off-Viertelfinalserie.

Head Coach Anton Gavel: „Glückwunsch an meine Spieler zum ersten Sieg in dieser Serie. Im dritten und vierten Viertel haben wir defensiv wenig zugelassen, dieser Lauf hat uns heute sehr geholfen. Wir waren aber bereits in der ersten Hälfte voll drin im Spiel, haben über die vollen 40 Minuten gekämpft und fest daran geglaubt, dass wir in Berlin gewinnen können. Es steht jetzt aber erst 1:0 in dieser Serie. Im zweiten Spiel gilt es, nachzulegen und den Erfolg von heute zu bestätigen.“