Fury In The Slaughterhouse erstmals auf Platz eins der Album-Charts

Fury In The Slaughterhouse steht erstmals an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Hinter dem Sextett landet US-Rapper Travis Scott mit „Utopia“ auf Platz zwei.

Mann mit Kopfhörern, über dts Nachrichtenagentur

Schlagerstar Roland Kaiser („Perspektiven“) und Hip-Hop-Künstler Post Malone („Austin“) folgen auf den Plätzen drei und vier. In den Single-Charts bleibt „Komet“ von Udo Lindenberg und Apache 207 weiterhin der Spitzenreiter – nun zum zwanzigsten Mal. Die Lieder aus dem Soundtrack zum Barbie-Film verbessern sich deutlich, zudem debütiert Ryan Goslings „I`m Just Ken“ auf Platz 86.

Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.