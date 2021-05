Fusion zugestimmt | Sparkasse Schwaben-Bodensee entsteht zum 1. Januar 2022

Die Träger der Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim und der Kreissparkasse Augsburg haben mit dem letzten Votum des Kreistags Unterallgäu am 21. Mai 2021 dem Zusammenschluss beider Sparkassen zugestimmt. Die Verwaltungsräte und Verbandsversammlungen der beiden Sparkassen hatten bereits Anfang Mai dem Fusionsvertrag ihre Zustimmung erteilt. Somit fusionieren beide Sparkassen zum 1. Januar 2022.



„Für den Zusammenschluss gab es überzeugende Argumente. Die Träger haben mit dem politischen Votum die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft beider Sparkassen gestellt: Zwei starke Partner können jetzt zusammengehen.“, ist der Verwaltungsratsvorsitzende der Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim, Landrat Alex Eder, überzeugt.

Die Fusion wird vom Sparkassenverband Bayern befürwortet und unterstützt. Das Fusionsdatum wird der 1. Januar 2022 sein, die technische Fusion wird im 2. Quartal 2022 vollzogen werden. Die neue gemeinsame Sparkasse wird unter dem Namen Sparkasse Schwaben-Bodensee firmieren.

„Mit dem Zusammenschluss senden wir ein starkes Signal an die Menschen und mittelständischen Unternehmen in der Region. So entstehen zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten für Unternehmenskunden und neue Angebote in der individuellen Vermögensverwaltung.“, bringt der Augsburger Landrat Martin Sailer die Vorteile für Kunden auf den Punkt.

Das übergeordnete Ziel für die nun beginnende Integrationsarbeit bleibt es, aus zwei Instituten eine innovative und leistungsstarke Sparkasse zu formen.

Zentraler Dienstsitz des Vorstands der neuen Sparkasse wird die Hauptgeschäftsstelle in Memmingen sein. Eine weitere Hauptgeschäftsstelle mit Vorstandspräsenz wird in Augsburg bestehen. Zudem sind weitere Niederlassungen in Lindau, Mindelheim und Schwabmünchen.

Vorstandsvorsitzender der neuen Sparkasse wird der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim, Herr Thomas Munding. Stellvertretender Vorstandsvorsitzender wird der zukünftige Vorstandsvorsitzende der Kreissparkasse Augsburg, Herr Horst Schönfeld.

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Vertrieb werden wie bisher in ihren Geschäftsstellen und Marktbereichen eingesetzt. Es wird zu keinen fusionsbedingten Kündigungen kommen.

„Wir freuen uns sehr über das klare Signal unserer Träger. Beide Sparkassen können mit dem Zusammenschluss ihre Zukunft jetzt gemeinsam gestalten und sind für die künftigen Herausforderungen noch besser gerüstet“, kommentiert Thomas Munding, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Memmingen-Lindau- Mindelheim, die erfolgreichen Voten der Träger.

„Das positive Feedback unserer Kunden und unserer Mitarbeiter in beiden Häusern werten wir als Vertrauen in die Kernüberlegungen zur Fusion. Gleichzeitig motiviert es uns, die anvisierten Potenziale aus dem Zusammenschluss konsequent zu heben“, formuliert der künftige Vorstandsvorsitzende der Kreissparkasse Augsburg, Horst Schönfeld, den Anspruch der beiden Partner.

