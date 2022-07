Bei einem folgenschweren Verkehrsunfall waren am Sonntagabend zwei junge Fußballspieler ums Leben gekommen. Nun fasste der TSV Rain die Trauer um die Kameraden in Worte.

Der TSV Rain trauert um Bernd Mayr und Oliver Käser

Am Sonntagabend kam es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Zwei Spieler unserer U23-Mannschaft sind dabei ums Leben gekommen. Drei weitere Spieler wurden verletzt.

In diesen schweren Stunden der Fassungslosigkeit und Trauer gelten all unsere Gedanken und all unser Mitgefühl den Angehörigen und den Verletzten.

Wir bitten darum, dass von Rückfragen bei unseren Spielern, Trainern und Verantwortlichen Abstand genommen wird. Vielen Dank für das Verständnis!

Lust auf Fußball verspürt bei den Blumenstädtern zur Zeit verständlicherweise niemand. Die Regionalligapartie der 1.Mannschaft bei Hankofen wurde durch den Verband ebenso abgesetzt wie das Spiel der U23. Das Team der Verstorbenen hätte zum Derby gegen Nördlingen II antreten müssen. Wie es bei der zweiten Mannschaft weitergeht vermag aktuell niemand zu sagen. Das Training in dieser Woche wurde abgesagt.