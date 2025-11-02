Newsletter
Sonntag, November 2, 2025
Bundespolizei München
Fußballfans ohne Ticket: Bundespolizei überprüft 250 Identitäten am Münchener Hauptbahnhof nach Sachbeschädigung im ICE

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

München – Am Samstag, den 1. November 2025, fand im Grünwalder Stadion das Fußballspiel zwischen dem TSV 1860 München und Energie Cottbus statt. Im Zuge der Anreise kam es zu polizeilichen Maßnahmen am Münchener Hauptbahnhof, da rund 130 Fans ohne gültigen Fahrschein unterwegs waren. Zudem wurden Sachbeschädigungen im Zug gemeldet.

Kontrolle am Hauptbahnhof München

Die Bundespolizeidirektion Pirna meldete, dass sich etwa 250 Cottbus-Fans im ICE 503 auf dem Weg nach München befanden. Um die Strafverfolgung sicherzustellen, wurde am Hauptbahnhof München eine Bearbeitungsstraße eingerichtet, um die Identitäten der Fans ohne Fahrkarte festzustellen. Rund 100 Bundespolizisten waren im Einsatz. Der Zug wurde auf Gleis 11 umgeleitet und die Fanszene durch Absperrmaßnahmen von anderen Reisenden getrennt.

Sachbeschädigungen im ICE 503

Nach der Ankunft des Zuges meldete der Zugbegleiter mehrere Sachbeschädigungen. Dies führte dazu, dass die Identitäten sämtlicher reisender Fans erfasst wurden. Insgesamt konnten etwa 250 Identitäten festgestellt werden, wobei aktuellen Ermittlungen zufolge um die 100 Personen ohne gültigen Fahrschein unterwegs waren.

Nachwirkungen der Kontrollmaßnahmen

Im ICE wurden zwei Sitze beschädigt, indem die Sitzflächen aus ihrer Verankerung gerissen wurden. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Nach Abschluss der Kontrollmaßnahmen begleiteten Einsatzkräfte der Bayerischen Polizei und unterstützende Bundespolizisten die Fanszene von Energie Cottbus bis zur U-Bahnstation Wettersteinplatz.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

