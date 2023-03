Fußgängerin von Regionalbahn erfasst – Tödlicher Bahnunfall in Niederbayern

Am Donnerstag, 02.03.2023, gegen 14.36 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle Passau ein Notruf ein, wobei mitgeteilt wurde, dass es in Pfarrkirchen, am Bahnübergang im Ortsteil Mahlgassing zu einer Kollision zwischen einem Regionalzug und einem Fußgänger kam.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand überquerte eine ältere Frau den unbeschrankten Bahnübergang von der Passauer Straße kommend in Richtung Mahlgassing, als die Frau von der durchfahrenden Regionalbahn in Richtung Passau erfasst wurde. Durch den Zusammenstoß erlitt die Frau tödliche Verletzungen.

Im Zug befanden sich neben dem Triebwagenführer noch neun Fahrgäste, die glücklicherweise körperlich unversehrt blieben. Die Personen wurden vor Ort vom BRK und einem Kriseninterventionsteam betreut. Die Weiterfahrt wurde von der Bahn organisiert. Der Bereich wurde durch die örtliche Feuerwehr weiträumig abgesperrt. Die Bahnstrecke war für mehrere Stunden für den Zugverkehr komplett gesperrt. Nachdem die genauen Umstände des Unfallherganges noch unklar sind, wurden die weiteren Ermittlungen von der Kriminalpolizei Passau übernommen.

Bei dem Einsatz waren die Feuerwehren Reichenberg und Pfarrkirchen mit insgesamt 25 Einsatzkräften, Der Rettungsdienst mit neun und die Polizei mit mehreren Streifen der Bundes- und Landespolizei vor Ort. Ebenso war seitens der Deutschen Bahn ein Notfallmanager samt Technikerteam anwesend.

