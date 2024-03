Fußgängerin wird von Lkw erfasst | Frau kommt bei Verkehrsunfall in Burgau ums Leben

Am 01.03.2024 fuhr ein 35-jähriger Lkw-Fahrer gegen um 12:03 Uhr rückwärts aus einer Ein- und Ausfahrt eines Betriebsgeländes in der Industriestraße in Burgau. Dabei übersah er die hinter dem Lkw vorbeilaufende Person und erfasste sie mit der hinteren linken Fahrzeugecke.

Die Person stürzte zu Boden und wurde letztlich mit den beiden linken Rädern des Lkw überrollt. Trotz Reanimation verstarb die Person kurze Zeit später am Unfallort. Die Staatsanwaltschaft hat aufgrund von Zeugenaussagen, welche den Unfallhergang bestätigten, auf die Hinzuziehung eines Gutachters verzichtet.

Die elektronischen Fahrzeug- und Fahrerdaten des Lkw wurden ausgelesen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet.