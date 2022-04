FV Illertissen erwartet Spitzenreiter Bayreuth

Das Vöhlin-Stadion in Illertissen ist heute, Freitag(19.00 )im Blickpunkt der Regionalliga Bayern, zumindest in dem von Bayern München und seiner zweiten Mannschaft. Grund:Tabellenführer, designierter Meister und damit Aufsteiger in die 3. Liga, Spvgg Bayreuth erscheint zum Spitzenspiel und dürfte sich eigentlich keinen Ausrutscher leisten.

Die Bayern Jungprofis sind nämlich seit Mittwoch bis auf 5 Punkte an den Spitzenreiter herangerückt, der Kampf um die Meisterschaft scheint nochmals spannend zu werden. Danach sah es vor knapp zwei Wochen gar nicht aus, denn die Bayreuther hatten den schärfsten Konkurrenten Bayern München II vor 11000 Zuschauern mit 4:0 vom Platz gefegt. Doch dann gab es vergangenes Wochenende einen herben Rückschlag, den man fast als Sensation bezeichnen könnte. Die ‚Altstadt‘ verlor auf eigenem Platz mit 0:4 gegen das abgeschlagene Schlusslicht Rosenheim, machte das Rennen wohl nochmals spannend. Hinzu kam Unruhe im Verein, denn die BILD-Zeitung hatte lanciert, dass Erfolgstrainer Timo Rost neuer Trainer beim Noch-Zweitligisten FC Erzgebirge Aue werden soll. Auf die Nachfrage des Nordbayerischen Kuriers an den Geschäftsführer Sport ,Marcel Rozgonyi,ob das Ganze fix sei, lautete dessen Antwort ‚Nein, aktuell nicht‘. Timo Rost selber dementierte. Man darf gespannt sein, ob all diese Dinge auch Auswirkungen auf die Mannschaft haben. Für die Illertisser muß und wird das keine Bedeutung haben, sie wollen versuchen, einem Gegner, der noch kein einziges Auswärtsspiel verloren hat, Paroli zu bieten.

Einmal ist es dem FVI vor nicht allzu langer Zeit gelungen, denn im Viertelfinale des Totopokals im November gewannen die Illertisser mit 2:1. Das täuscht aber nicht darüber hinweg, dass die Bayreuther mit einer geballten Ladung von namhaften Spielern auftauchen. Darunter auch der Ex-Illertisser Alexander Nollenberger, der über die Zwischenstation Bayern München dort gelandet ist. Mit Felix Weber, dem ehemaligen Löwenkapitän, Benedikt Kirsch(ehemals Türk Gücü München, Spvgg Greuther Fürth), Anton Makarenko(einst Chemnitzer FC), Daniel Steininger(kam aus Magdeburg), Ivan Knezevic(1. FC Nürnberg), Stefan Maderer(Greuther Fürth, FSV Frankfurt), Markus Ziereis(1860, Jahn Regensburg)oder Niko Andermatt(SV Meppen, 1860), Sohn des ehemaligen Ulmer Trainers Martin Andermatt, werden es die Illertisser zu tun bekommen. „Die werden heute anders auftreten als bei der Schlappe gegen den Tabellenletzten, konnte

n sich im Laufe der Woche erholen“, blickt Illertissens Trainer auf die bevorstehende Aufgabe. „Für uns trotzdem vielleicht eine gute Gelegenheit, gegen einen scheinbar übermächtigen Gegner aus unserer kleinen Schwächeperiode rauszukommen.“ Ein erster kleiner Ansatz sei beim torlosen Unentschieden gegen Schalding-Heining am Dienstag Abend beim Spiel gegen den Ball zu erkennen gewesen. Die Spieler müssten ihr Herz in die Hand nehmen und bei Ballverlusten höllisch auf der Hut sein vor dem Umschaltspiel des Tabellenführers. Was den Kader für das Spiel betrifft, so muß Maurice Strobel wegen seiner 5. Gelben Karte zuschauen. Ein Fragezeichen gibt es darüber hinaus bei Torhüter Felix Thiel und Abwehrchef Goson Sakai, beide zuletzt angeschlagen.