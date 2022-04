FV Illertissen im Heimspiel gegen Schalding-Heining gefordert

Lästige Pflichtaufgabe? Leichter Gegner? Sichere drei Punkte? All das trifft sicher nicht zu, wenn der FV Illertissen heute, Dienstag (19.00) den Vorletzten SV Schalding-Heining empfängt. Der ist derzeit wahrlich nicht zu beneiden, hat im neuen Jahr von 10 Spielen nur eines gewonnen und hat bereits 6 Punkte Rückstand auf einen Relegationsplatz.

Seit 2013 gehören die Niederbayern der Regionalliga an, sind momentan akut abstiegsgefährdet. Doch aufgeben gibt es bei dem Passauer Vorort Verein mit seinen 1500 Mitgliedern nicht. In der Saison 97/98 hatte man sogar den bayerischen Totopokal gewonnen, war jedoch in der ersten Runde des DFB Pokals am damaligen Zweitligisten Unterhaching mit 0:1 gescheitert. Von solchen Zielen ist man momentan weit entfernt, der Klassenerhalt in der Regionalliga Bayern wird immer schwieriger. Vergangenes Wochenende gab es sogar eine 0:4 Schlappe in Aschaffenburg, doch selbst dabei attestierte Trainer Stefan Köck seiner Mannschaft, dass sie sich bis zum Schluss voll reingehauen habe. Genau das konnte auch Illertissens Trainer Marco Konrad seiner Mannschaft bei demselben Resultat(0:4 in Augsburg)bescheinigen. Er glaubt jedoch, dass seine Mannschaft im heutigen Spiel nochmals alle Kräfte mobilisieren wird:“Es ist zur Zeit kaum möglich, zu regenerieren. Es sind zwischen dem letzten Spiel und dem heutigen nur zwei Tage Zeit und das geht diese Woche so weiter, es sind wieder nur zwei Tage bis zum Spiel am Freitag(19.00) gegen die Topmannschaft Bayreuth. Trotzdem wollen wir natürlich gegen Schalding-Heining Gas geben und streben einen Heimsieg an. Das wird aber nicht leicht, die werden bis zum Umfallen kämpfen und versuchen, eine ihrer letzten Chancen zu nutzen.“ Der Illertisser Trainer überlegt gleichzeitig, wie er am besten mit den Kräften bei den Spielern haushalten kann. Er muß noch abwarten, ob die Blessur(Sehnenverletzung) bei Goson Sakai einen Einsatz zulässt, ansonsten fehlen die Langzeitverletzten Max Zeller und Natsuhiko Watanabe.