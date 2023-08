FV Illertissen im Toto-Pokal beim FC Deisenhofen gefordert

Heute, Mittwoch ( 18.00) beginnt für den Regionalligisten FV Illertissen wieder der Totopokal-Alltag. In der 2. Hauptrunde wurde den Illertissern der Bayernligist FC Deisenhofen zugelost.

Der Verein aus dem Münchner Süden (Oberhaching)belegt derzeit Tabellenplatz 14 in der Bayernliga Süd, der man seit 2019 angehört. In der 1. Hauptrunde hatten die Oberbayern beim Landesligazweiten Spfr. Schwaig mit 3:2 gewonnen, während die Illertisser mit einem 5:0 beim SV Egg die 2. Hauptrunde erreichten. Keine Frage, dass die Illertisser nun ins Achtelfinale einziehen wollen, auch wenn die Aufgabe nicht allzu leicht sein dürfte. Der FC Deisenhofen ist zwar mit dem Saisonstart, ein Sieg, zwei Unentschieden, drei Niederlagen, sicher nicht zufrieden, wird aber bestrebt sein, dem Favoriten im Pokal ein Bein zu stellen. Die Illertisser ihrerseits nehmen die Sache wie immer ernst, gehen das Spiel mit Ehrgeiz und Konzentration an. „Wir nehmen die Aufgabe ernst, wollen die Grundlage für eine weitere erfolgreiche Pokalrunde schaffen“, lässt Trainer Holger Bachthaler keinen Zweifel an der Zielsetzung. Inwiefern oder ob überhaupt Rotation beim Personal angesagt ist, wird sich zeigen. Die Mannschaft muss immerhin 5 englische Wochen absolvieren, Belastungssteuerung wird angesagt sein. Beim FC Deisenhofen gab es am Wochenende ein 1:4 gegen den hoch aufgerüsteten TSV Landsberg mit Sascha Mölders. „Der Pokal hat aber seine eigenen Gesetze“, heißt es bei den Oberbayern. Ein Indiz dafür, dass man nicht gewillt ist, vor dem amtierenden Totopokalsieger in Ehrfurcht zu erstarren. Beim FVI konnte sich erst im gestrigen Abschlusstraining zeigen, wer für den Kader nominiert ist, wer von den Verletzten allmählich zurückkehrt. Auf jeden Fall kann man davon ausgehen, dass Trainer Holger Bachthaler mit der stärkstmöglichen Elf antreten wird.

Nach einer ersten BFV-Hauptrunde sind 31 Teams weiter im Rennen um die Trophäe im bayerischen Toto-Pokal-Wettbewerb: 14 der 16 Zweitrunden-Duelle fanden am Dienstag (15. August 2023) statt. Bereits am vergangenen Mittwoch zog Drittligist SSV Jahn Regensburg mit einem 4:1-Erfolg über den niederbayerischen Bezirksligisten TSV Langquaid ins Achtelfinale ein. Abgeschlossen wird die Runde der letzten 32 Teams an diesem Mittwoch. Die Achtelfinal-Paarungen werden am Dienstag, den 22. August 2023 im Münchner „Haus des Fußballs“ ausgelost. Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) zeigt die Ziehung ab 17.30 Uhr auf seinem YouTube-Kanal.