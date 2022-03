FV Illertissen in diesem Jahr weiter ungeschlagen – Mittelschwaben mit Remis in Aubstadt

Der FV Illertissen bleibt in der Regionalliga Bayern im neuen Jahr weiterhin ungeschlagen, holte beim Tabellensechsten TSV Aubstadt durch ein 1:1(0:0) einen Punkt. Dabei hatten die Illertisser eigentlich schon den Sieg in der Tasche, kassierten aber in der Nachspielzeit noch den Ausgleich.

Der Treffer war allerdings äußerst kurios, denn Torhüter Felix Thiel hatte den Abschluss von Aubstadts Patrick Hofmann eigentlich schon in den Händen, ließ ihn jedoch unglücklicherweise noch durchrutschen. „Kein Vorwurf an unseren Torhüter, der hat uns schon oft sehr geholfen, wird das, da bin ich sicher, auch weiterhin tun“, kommentierte Trainer Marco Konrad diesen Lapsus. Er hatte zuvor erneut eine starke Leistung seiner Mannschaft gesehen, die in der 69. Minute durch Jannik Wanner mit 1:0 in Führung gegangen war. Glückliches Händchen von Trainer Marco Konrad, denn er hatte nach einer Stunde die Offensivkräfte Yannick Glessing und eben den Torschützen Jannik Wanner eingewechselt. Ersterer hatte nämlich an der Außenlinie den Ball erobert, passte scharf nach innen und der Illertisser Neuzugang brauchte nur noch den Fuß hinzuhalten. Bis dahin hatten die Zuschauer ein intensives und hart umkämpftes Spiel gesehen. Der holprige Platz ließ jedoch keine technisch feinen Kombinationen zu, so dass es in der ersten Hälfte nur wenige Torszenen gab. Bei einer davon, in der 2. Minute, hatten die Illertisser Glück, dass Ex-Profi Chris Bieber an der Hereingabe von Max Schebak vorbeirutschte. Auf der Gegenseite scheiterte Illertissens Mittelstürmer Kento Teranuma im Strafraum an Torhüter Lukas Wenzel. So richtig aufregend wurde es dann erst nach einer guten halben Stunde(33.), als Alexander Kopf mit einem Kopfball die Latte traf. Vorausgegangen war eine Freistoßflanke von Fabio Maiolo und anschließender Verlängerung von Goson Sakai. Auch ein Distanzschuss von Fabio Maiolo kurz vor der Pause verfehlte das Ziel, während die Gastgeber Torhüter Felix Thiel kaum beschäftigen konnten. „Es war klar, dass nur ein Standard oder ein individueller Fehler zu einem Tor führen würden“, meinte Aubstadts Trainer Victor Kleinhenz. Recht sollte er behalten. Wie erwahnt, vertändelte beim 1:0 der Illertisser Abwehrspieler Christian Köttler gegen Yannick Glessing den Ball und beim Ausgleich half Illertissens Torhüter Felix Thiel mit. Davor hatten die Gastgeber durch Einwechslung aller langen Kerls und anschließenden hohen Bällen ihr Heil gesucht, doch die Illertisser standen sehr gut. „Jeder, der das Spiel gesehen hat, konnte einen sehr starken Auftritt meines Teams beobachten. Es war eine richtig gute Teamleistung, wir sind auch verdient in Führung gegangen. Der TSV Aubstadt verfügt jedoch über ein Team, das aus dem Nichts heraus plötzlich Tore erzielen kann. Durch einen Fehler haben wir ihnen den Punkt geschenkt. Trotzdem nochmal klar herausgestellt, keinen Vorwurf an unseren Torhüter, ärgerlich, aber so etwas kann passieren.“

FV Illertissen: Thiel- Wegmann, Sakai, Keckeisen, Kopf- Boyer(60. Wanner), Maiolo, Zeller, Kljajic(60. Glessing)- Strobel(71. Watanabe), Teranuma(79. Bergmiller)