FV Illertissen kann Favorit Bayreuth in der Tabelle überholen

Mit dem heutigen Spiel gegen den Absteiger aus der Dritten Liga, Bayreuth, empfängt der FV Illertissen in der Regionalliga Bayern einen Gegner, der als Favorit gehandelt wurde, aber bisher noch nicht vollständig überzeugen konnte.

Die Bilanz von zwei Siegen und zwei Niederlagen spricht für sich, jedoch ist es nicht überraschend, dass bei den Bayreuthern noch nicht alles rund läuft. Nach dem Abstieg haben 12 Spieler den Verein verlassen und 13 neue sind hinzugekommen. Auch der Trainer ist neu, und zwar niemand Geringeres als Marek Mintal, der als „Das Phantom“ bekannt war und früher für den 1. FC Nürnberg spielte. Er wird von Lukas Kling unterstützt, einem ehemaligen Spieler des FVI, der von 2012 bis 2017 insgesamt 159 Spiele für den Verein absolvierte. Allerdings wird Kling seinem Chef Mintal nicht viel über die Illertisser Mannschaft erzählen können, außer vielleicht durch Videos, da er schon zu lange weg ist. Das heutige Spiel könnte jedoch für beide Mannschaften richtungsweisend sein. Die Bayreuther müssen gewinnen, wenn sie die Spitze nicht aus den Augen verlieren wollen. Die Illertisser könnten mit einem Sieg sogar den Gegner in der Tabelle überholen und sich endgültig im Mittelfeld festsetzen. Trainer Holger Bachthaler ist sich der Schwere der Aufgabe bewusst und weiß, was auf seine Mannschaft zukommt.

„Wir haben in letzter Zeit gute Leistungen gezeigt, jedoch konnten wir nicht die entsprechenden Punkte holen. Daher war der Sieg gegen den 1. FC Nürnberg II für uns sehr wichtig. Mit Bayreuth treffen wir erneut auf eine starke Mannschaft, die über eine gute individuelle Besetzung verfügt. Um gegen den Drittligaabsteiger und Meisterschaftsfavoriten bestehen zu können, benötigen wir eine herausragende Leistung. Der Trainer von Illertissen kann dabei nahezu auf seinen gesamten Kader zurückgreifen, da alle ihre Verletzungen auskuriert haben. Ob es jedoch für einige Spieler bereits für eine Nominierung reicht, konnte erst das gestrige Abschlusstraining zeigen. In jedem Fall werden die Illertisser alles daran setzen, dem Favoriten das Leben so schwer wie möglich zu machen. Es wäre gut, etwas Zählbares zu erreichen, da die kommende Woche bereits wieder eine englische Woche ist. Am Dienstag geht es zum Aufsteiger Schalding-Heining und am Freitag um 19.00 Uhr kommt der Tabellenzweite Vilzing nach Illertissen.