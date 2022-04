FV Illertissen kassiert klare Schlappe beim FC Augsburg

Das Mammutpogramm, das der FV Illertissen derzeit bewältigen muss, hat am Samstag deutliche Spuren hinterlassen. Bei den Jungprofis des FC Augsburg gab es infolgedessen eine deutliche 0:4 (0:1)-Schlappe.

Danach hatte es nach der ersten Halbzeit keineswegs ausgesehen, denn die Illertisser hatten die Partie einige Zeit gut im Griff, erspielten sich gute Möglichkeiten. Dabei trat jedoch das derzeitige Manko bei den Illertissern erneut zutage, das da heißt mangelhafte Chancenverwertung. Das traf in der Anfangsphase besonders auf Kento Teranuma zu, der zwei sehr gute Möglichkeiten vergab. Die erste nach einer guten Viertelstunde(17.), als er nach zwei vorausgegangenen Doppelpässen aus wenigen Metern anstatt zu schießen abspielte, das aber zu ungenau. Fünf Zeigerumdrehungen später(22.) erlief er einen langen Ball, jagte ihn aber etwa aus 12 Metern am langen Eck vorbei. Als dann kurz vor der Pause Maurice Strobel eine Vorlage von Tim Bergmiller an den Pfosten donnerte, setzte sich die ‚Seuche‘, die die Illertisser derzeit scheinbar haben, fort. Zu dem Zeitpunkt führten die Augsburger bereits 1:0(36.), das eine Co-Produktion der beiden Lizenzspieler Lasse Günther (6 Bundesligaeinsätze) und des Finnen Hans Fredrik Jensen (12 Bundesligaeinsätze) war. Dieser jagte nämlich die weite Flanke des U18 Nationalspielers volley vehement ins Dreieck. Schon zuvor(25.) hatte einer seiner mehrmals gefährlichen Vorstöße für Gefahr gesorgt, doch die FVI Abwehr konnte im letzten Moment retten. Die Partie war insgesamt völlig offen, doch unmittelbar nach Anpfiff zur zweiten Hälfte versetzte ein weiterer Genickschlag den Illertissern fast schon das Aus. Marco Nickel schlenzte die Hereingabe von Dorian Cevis am kurzen Pfosten zum 2:0(47.) ins Netz. Jetzt machte sich der enorme Kräfteverschleiß der letzten Zeit bei den Illertissern immer mehr bemerkbar. Jeden dritten Tag ein Spiel in den letzten zwei Wochen ging nicht spurlos an ihnen vorüber. So etwas stecken Mannschaften wie die der Augsburger, die unter Profibedingungen arbeiten, einfach leichter weg.

Das drückte sich im Laufe der zweiten Hälfte dann auch in Toren aus. So sorgte Tobias Heiland mit einem Doppelpack in der 71. Und 78. Minute für das 3:0 und 4:0. Er traf zunächst mit einem Weitschuss aus 18 Metern und dann aus wenigen Metern. Marco Konrad (Trainer FV Illertissen): „Es war ein verdienter Sieg für Augsburg. Wir haben bis zum ersten Tor ganz gut mitgespielt, aber das 1:0 hat uns aus dem Tritt gebracht. Das 2:0 war dann ein richtiger Nackenschlag. Sechs Spiele in zwei Wochen gehen einfach auf die Knochen. Jetzt gilt es, die Wunden zu lecken und am Dienstag(19.00) zu Hause gegen den SV Schalding-Heining wieder ein anderes Auftreten zu zeigen.“